Japonya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

BoJ'dan yapılan açıklamada, bankanın iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel yüzde 1'de sabit bıraktığı, kararın 8'e karşı 1 oyla alındığı bilgisi verildi.

BoJ üyesi Hajime Takata, faiz artırımı yönünde oy kullandı. Hajime, durumun yurt dışı gelişmelerden kaynaklanan talep şokları ve yurt dışı finansal koşullardaki değişikliklerden kaynaklanan fiyat artış risklerine karşı bankanın çevik bir yaklaşım benimsemesi gereken yeni bir aşamaya geçtiğini değerlendirdi.

Açıklamada, Japonya ekonomisinin 2026 mali yılında da yavaşlamış bir hızda da olsa ılımlı bir şekilde büyümesini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle ilkbahar başından bu yana yükselen ham petrol fiyatlarının ekonomik aktiviteyi baskılamasının beklendiği aktarılan açıklamada, buna karşın ekonominin, hükümetin çeşitli destekleyici tedbirleri, elverişli finansal koşullar ve küresel yapay zeka talebindeki artışın etkisiyle büyümesini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

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Açıklamada, yüksek ham petrol fiyatlarının olumsuz etkilerinin azalacağı ve gelir-harcama döngüsünün kademeli olarak yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, Japonya'nın ekonomik büyüme oranının 2027 mali yılından itibaren ılımlı bir şekilde artmasının muhtemel görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) (taze gıda hariç tüm kalemler) yıllık artış oranının, 2026 mali yılının ikinci yarısından itibaren yüzde 2'nin oldukça üzerine çıkması bekleniyor. Bunun nedeni, ücret artışlarının satış fiyatlarına yansıtılmasına yönelik adımların devam etmesiyle, bugüne kadarki ham petrol fiyatlarındaki artışın, başta enerji ve tüketim malları olmak üzere fiyatları yukarı çekmesi ve küresel yapay zekaya ilişkin talebin artışını yansıtan yarı iletkenler ve diğer kalemlerin fiyatlarındaki artışın ve yenin son dönemdeki değer kaybının, başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere fiyatlarda artışa yol açmasıdır. Daha sonra, yüksek ham petrol fiyatlarının etkilerinin azalmasıyla, artış oranının tahmin döneminin ikinci yarısında yaklaşık yüzde 2'ye doğru düşmesi bekleniyor."

Açıklamada, Orta Doğu'daki durumun finans ve döviz piyasaları ile Japonya'nın ekonomik faaliyeti ve fiyatları üzerindeki etkisine özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, küresel yapay zeka ile ilgili talepteki gelişmelerin ve gelecekteki döviz kurlarındaki gelişmelerin Japonya'nın ekonomik faaliyeti ve fiyatları üzerindeki etkilerine de dikkat edilmesi gerekliliğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Risk dengesi açısından, ekonomik aktiviteye yönelik riskler genel olarak dengelidir. TÜFE görünümüne ilişkin riskler yukarı yönlüdür. Temel TÜFE enflasyonuna gelince, firmaların davranışlarının ücret ve fiyat artışlarına doğru kayması ve orta ila uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi gibi faktörler göz önüne alındığında, enflasyonun yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefinin üzerine çıkma riski bulunmaktadır. Bu tür bir riskin gerçekleşmesini ve dolayısıyla ekonomiyi olumsuz etkilemesini önlemek için gereken özen gösterilmelidir. Banka, ekonomik faaliyet, enflasyon ve finansal koşullardaki gelişmelere bağlı olarak politika faizini artırmaya ve para politikasındaki destekleyici duruşu kademeli olarak ayarlamaya devam edecektir."

Öte yandan banka, yıl sonu enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Buna göre, nisan ayında yüzde 2,8-3 aralığında öngörülen 2026 yılı enflasyon (taze gıda hariç) tahmini, son toplantıda yüzde 2,3-2,7 aralığına çekildi. Banka ayrıca çekirdek enflasyon (gıda ve enerji hariç) tahminini de sınırlı ölçüde aşağı revize ederek medyan beklentiyi yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e indirdi.