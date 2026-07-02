JTI Türkiye Genel Müdürlüğüne Jose Luis Amador atandı

JTI Türkiye’nin Genel Müdürlüğüne atanan Jose Luis Amador, JTI’ın Türkiye organizasyonuna dahil olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki iş süreçlerinin yönetilmesini de üstlenecek.

İspanyol asıllı Jose Luis, 28 yılı aşkın JTI kariyerinin bir önceki durağı olan Kazablanka’dan Türkiye’ye transfer oldu. Amador, 2022 yılından bu yana Fas merkezli olarak Cezayir, Tunus, Libya, Gine ve Kamerun’un da aralarında bulunduğu 13 ülkeyi kapsayan Kuzey ve Batı Afrika Bölgesi’ne liderlik etmekteydi. Bu görevinden önce 2019 itibarıyla Güney Kore Genel Müdürlüğü, 2011 itibarıyla da Meksika Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

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JTI kariyerine 1998’de JTI İspanya’da JTI Mezun Programı ile başlayan Jose Luis, 2005 yılında Cenevre’deki JTI Genel Merkezi’ne Global Ticari Pazarlama Direktörü olarak geçiş yaptı ve 2010 yılında Hong Kong merkezli Asya Pasifik Bölgesi’ne Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Jose Luis Amador, Madrid’teki Instituto de Empresa İşletme Fakültesi’nden Yüksek Lisansa ve Madrid Complutense Üniversitesinden Ekonomi lisans diplomasına sahip.