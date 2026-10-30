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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu İhale Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak

        Kamu İhale Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak

        Kamu İhale Kurumu (KİK), 25 kamu ihale uzman yardımcısı istihdam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Kamu İhale Kurumu'ndan uzman yardımcısı alımı

        Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, 7 hukuk fakültesi, 6 iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, 10 inşaat mühendisliği ve 2 makine mühendisliği mezunları olmak üzere 25 kamu ihale uzman yardımcısı alınacak.

        Uzman yardımcılarının istihdamı için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınav yapılacak.

        Sınav başvuruları 9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

        Adaylar sınava katılabilmek için e-Devlet (Kamu İhale Kurumu - Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı'nın 'https://kariyerkapisi.gov.tr' internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

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        Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya yükseköğretim kurumlarından biri tarafından 19 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınavı kazanan adaylara daha sonra bildirilecek.

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        #Kamu İhale Kurumu
        #Resmi Gazete
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