Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.981,05 %-1,90
        DOLAR 47,1588 %0,14
        EURO 53,9628 %0,02
        GRAM ALTIN 6.093,03 %1,19
        FAİZ 41,49 %0,95
        GÜMÜŞ GRAM 84,84 %0,83
        BITCOIN 64.418,00 %-0,37
        GBP/TRY 63,4890 %-0,20
        EUR/USD 1,1439 %-0,03
        BRENT 88,10 %4,59
        ÇEYREK ALTIN 9.962,10 %1,19
        Haberler Ekonomi Emlak Kentsel dönüşüm kiraları nasıl etkiledi?

        Kentsel dönüşüm kiraları nasıl etkiledi?

        Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm hızla devam ediyor. Dönüşümün yoğun olduğu bölgelerde kiralık ev bulma süreci nasıl işliyor? Dönüşüm, kiralık piyasasını nasıl etkiledi? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 17:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kentsel dönüşüm kiraları nasıl etkiledi?

        İstanbul’da kentsel dönüşümün yoğunlaştığı bölgelerde kiralık daire bulmak giderek zorlaşıyor. Uzmanlara göre sorun şehir genelinde değil, dönüşümün yoğun olduğu belirli bölgelerde yaşanıyor.

        Bakırköy, Yeşilköy, Florya, Bahçelievler, Kocasinan, Soğanlı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bağdat Caddesi ve Kartal gibi bölgelerde çok sayıda binanın aynı anda dönüşüme girmesi talebi artırdı. Arzın yetersiz kalması kiraları yükseltirken, bazı bölgelerde kiralık daireler adeta kara borsaya düştü.

        ‘SORUN BAZI BÖLGELERDE’

        Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, “Sorun İstanbul genelinde değil. Ancak dönüşümün yoğun olduğu bölgelerde talep belirli noktalarda toplanınca kiralık daire bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor” diyor.

        Araç’a göre vatandaşların yaşadıkları çevreden kopmak istememesi de sorunu derinleştiriyor: “Yaşlılar ve okul çağında çocuğu olan aileler aynı bölgede kalmayı tercih ediyor. Bu durum talebi dar bir alanda yoğunlaştırıyor.”

        ‘KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRACISI’

        Mülk sahiplerinin tercihleri de piyasayı etkiliyor. Araç, son dönemde ‘kentsel dönüşüm kiracısı’nın öne çıktığını belirterek, ev sahiplerinin geçici kiracıları tercih ettiğini, dönüşüm tamamlandığında dairelerini güncel fiyatlarla yeniden kiraya vermek istediklerini anlatıyor: “Bu nedenle birçok ev sahibi ilan vermek yerine doğrudan emlak ofislerine yöneliyor. Emlakçılar ise kiracı adaylarına ilk olarak ‘Kentsel dönüşüm kiracısı mısınız?’ sorusunu yöneltiyor. Bazı durumlarda bu şart sağlanmadan ev kiralamak mümkün olmuyor. Kiralık daire bulamayan ya da bütçesi yetmeyenler farklı çözümler arıyor. Eşyalarını depoya kaldıranlar, yazlıklarına taşınanlar ya da daha uygun bölgelerde eşyalı daire kiralayanlar geçici çözümlerle süreci yönetmeye çalışıyor. Kentsel dönüşüme ilgiyi artıran unsurlardan biri de “Yarısı Bizden” kampanyası. Kampanyanın yıl sonunda sona erecek olması dönüşümü hızlandırdı. Kentsel dönüşüm yalnızca binaları değil, kiralık piyasasını da dönüştürüyor.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Para burada abi"

        Haluk Levent'in Başaran'a yolladığı video Show Haber'de

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salah'ta menajer krizi!
        Salah'ta menajer krizi!
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Bakan Gürlek: FETÖ izleri araştırılıyor
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Filenin Efeleri tarih yazdı!
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        Aşk ve eğlence dolu tatili
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?