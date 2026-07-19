Kentsel dönüşüm kiraları nasıl etkiledi?

İstanbul’da kentsel dönüşümün yoğunlaştığı bölgelerde kiralık daire bulmak giderek zorlaşıyor. Uzmanlara göre sorun şehir genelinde değil, dönüşümün yoğun olduğu belirli bölgelerde yaşanıyor.

Bakırköy, Yeşilköy, Florya, Bahçelievler, Kocasinan, Soğanlı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kadıköy, Bağdat Caddesi ve Kartal gibi bölgelerde çok sayıda binanın aynı anda dönüşüme girmesi talebi artırdı. Arzın yetersiz kalması kiraları yükseltirken, bazı bölgelerde kiralık daireler adeta kara borsaya düştü.

‘SORUN BAZI BÖLGELERDE’

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, “Sorun İstanbul genelinde değil. Ancak dönüşümün yoğun olduğu bölgelerde talep belirli noktalarda toplanınca kiralık daire bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor” diyor.

Araç’a göre vatandaşların yaşadıkları çevreden kopmak istememesi de sorunu derinleştiriyor: “Yaşlılar ve okul çağında çocuğu olan aileler aynı bölgede kalmayı tercih ediyor. Bu durum talebi dar bir alanda yoğunlaştırıyor.”

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRACISI’

Mülk sahiplerinin tercihleri de piyasayı etkiliyor. Araç, son dönemde ‘kentsel dönüşüm kiracısı’nın öne çıktığını belirterek, ev sahiplerinin geçici kiracıları tercih ettiğini, dönüşüm tamamlandığında dairelerini güncel fiyatlarla yeniden kiraya vermek istediklerini anlatıyor: “Bu nedenle birçok ev sahibi ilan vermek yerine doğrudan emlak ofislerine yöneliyor. Emlakçılar ise kiracı adaylarına ilk olarak ‘Kentsel dönüşüm kiracısı mısınız?’ sorusunu yöneltiyor. Bazı durumlarda bu şart sağlanmadan ev kiralamak mümkün olmuyor. Kiralık daire bulamayan ya da bütçesi yetmeyenler farklı çözümler arıyor. Eşyalarını depoya kaldıranlar, yazlıklarına taşınanlar ya da daha uygun bölgelerde eşyalı daire kiralayanlar geçici çözümlerle süreci yönetmeye çalışıyor. Kentsel dönüşüme ilgiyi artıran unsurlardan biri de “Yarısı Bizden” kampanyası. Kampanyanın yıl sonunda sona erecek olması dönüşümü hızlandırdı. Kentsel dönüşüm yalnızca binaları değil, kiralık piyasasını da dönüştürüyor.”