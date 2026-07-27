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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim KKB Hackathon 2026: Agentic Data Analytics Başlıyor

        KKB Hackathon 2026: Agentic Data Analytics Başlıyor

        Geleceğin veri profesyonelleri ve AI geliştiricileri buluşuyor. Agentic AI teknolojisiyle veriye anlam katacak genç yetenekler aranıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        KKB Hackathon 2026 başlıyor

        Kredi Kayıt Bürosu (KKB), geçen yıl ilk kez hayata geçirdiği Hackathon’u bu yıl “Agentic Data Analytics” temasıyla düzenliyor. Geleceğin yapay zeka ve veri analitiği uzmanlarını keşfetmeyi hedefleyen KKB Hackathon’una başvurular, 20 Temmuz – 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        30 yılı aşkın süredir Türkiye’nin finansal veri altyapısını oluşturan KKB, üniversite öğrencileri ve yeni mezun gençlere gerçek iş problemleri üzerinde çalışma fırsatı sunuyor. KKB Hackathon kapsamında katılımcılar, Agentic AI teknolojilerinden yararlanarak farklı veri setlerini analiz edecek, veriyi anlamlı içgörülere dönüştürecek ve yenilikçi çözümler geliştirecek. Takımlar, KKB’nin iş süreçlerine, ürünlerine ve toplumsal fayda sağlayacak alanlara yönelik projeler üretirken, gerçek veri analitiği deneyimi kazanacak ve üretken yapay zeka teknolojileriyle çalışma imkanı elde edecek.

        Geçtiğimiz yıl "Agentic AI" temasıyla ilk kez düzenlenen KKB Hackathon, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1.200 öğrencinin oluşturduğu 314 takımın başvurduğu organizasyonda, finale kalan ekipler önemli deneyimler kazanarak projelerini geliştirdi. Hackathon, yalnızca başarılı projelerin ortaya çıkmasını sağlamakla kalmadı; geçtiğimiz yıl finalistler arasından 13 genç KKB bünyesine katılarak kariyerine başladı. Bu yıl da KKB Hackathon, geleceğin veri ve yapay zeka yeteneklerini keşfetmeye hazırlanıyor.

        BAŞVURULAR 14 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

        KKB Hackathon: Agentic Data Analytics’e; 18 yaşını doldurmuş, 26 yaşını aşmamış ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezuniyetinin üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş gençler başvurabilecek. Yarışmaya katılacak ekipler en az üç, en fazla beş kişiden oluşacak ve her katılımcı yalnızca bir takımda yer alabilecek. Başvurular, takım kaptanları tarafından ekip adına gerçekleştirecek.

        Değerlendirme sürecinin ardından seçilen takımlar, iki haftalık hackathon programı boyunca KKB’nin deneyimli uzmanlarından mentorluk desteği alarak projelerini geliştirecek ve finalde jüri karşısına çıkma hakkı elde edecek. Katılımcılar, gerçek veri analitiği deneyimi kazanmanın yanı sıra KKB’nin teknoloji ve inovasyon ekosistemini yakından tanıyacak, alanında uzman mentorlarla çalışma fırsatı bulacak ve kariyerlerine yön verme fırsatı elde edecek.

        Yarışmada dereceye giren ekipler ise prestijli bir başarıya imza atmanın yanı sıra toplam 450 bin TL’lik ödül havuzundan pay alma fırsatını yakalayacak. Birincilik ödülü 200 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL ve üçüncülük ödülü 100 bin TL olarak belirlenirken, bu ödüller katılımcıların başarılarını taçlandıran güçlü bir motivasyon kaynağı olacak.

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