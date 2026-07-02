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        Haberler Ekonomi Para KKM 244,2 milyon liraya indi

        KKM 244,2 milyon liraya indi

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektöründe kredi hacmi ve mevduat artarken, kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi 244,2 milyon liraya geriledi. Takipteki alacaklar ise 757,6 milyar liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 16:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KKM 244,2 milyon liraya indi

        Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 5,6 milyon lira azalarak 244,2 milyon liraya geriledi.

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 26 Haziran itibarıyla 312 milyar 754 milyon lira artarak 26 trilyon 224 milyar 538 milyon liradan 26 trilyon 537 milyar 292 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 416 milyar 860 milyon lira artarak 29 trilyon 851 milyar 709 milyon liradan 30 trilyon 268 milyar 569 milyon liraya çıktı.

        TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 371 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 52 milyar 38 milyon lira artarak 3 trilyon 371 milyar 318 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 800 milyar 464 milyon lirası konut, 43 milyar 292 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 527 milyar 562 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 39 milyar 663 milyon lira artarak 4 trilyon 139 milyar 34 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artışla 3 trilyon 216 milyar 933 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 199 milyar 610 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 17 milyar 324 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        YASAL ÖZ KAYNAKLAR 6 MİLYAR 32 MİLYON LİRA ARTTI

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 901 milyon lira artışla 757 milyar 573 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 571 milyar 849 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 32 milyon lira artarak 5 trilyon 753 milyar 402 milyon liraya yükseldi.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 5,6 milyon lira azalarak 244,2 milyon liraya düştü.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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