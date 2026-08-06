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        Haberler Ekonomi Para KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

        KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

        Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 34 milyon lira azalarak 157 milyon liraya geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 31 Temmuz itibarıyla 459 milyar 338 milyon lira artarak 26 trilyon 975 milyar 101 milyon liradan 27 trilyon 434 milyar 439 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 145 milyar 752 milyon lira azalarak 31 trilyon 60 milyar 365 milyon liradan, 30 trilyon 914 milyar 613 milyon liraya geriledi.

        Tüketici kredileri 3 trilyon 430 milyar liraya yükseldi

        Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 32 milyar 24 milyon lira artarak 3 trilyon 430 milyar 225 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 816 milyar 61 milyon lirası konut, 42 milyar 112 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 572 milyar 53 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 35 milyar 874 milyon lira artarak 4 trilyon 183 milyar 818 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,4 artışla 3 trilyon 421 milyar 840 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

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        Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 260 milyar 601 milyon lirasını taksitli, 2 trilyon 161 milyar 239 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Yasal öz kaynaklar arttı

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 466 milyon lira artışla 818 milyar 532 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 612 milyar 726 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 14 milyar 119 milyon lira artarak 5 trilyon 926 milyar 671 milyon liraya yükseldi.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 34 milyon lira azalarak 157 milyon liraya düştü.

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