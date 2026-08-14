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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel piyasalar iki yönlü baskı altında kaldı

        Küresel piyasalar iki yönlü baskı altında kaldı

        Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Ortadoğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Küresel piyasalar iki yönlü baskı altında

        ABD'de geçen hafta istihdam piyasasındaki daralmayla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz adımlarına dair azalan beklentiler, ülkede enflasyonun hız kesmesinin ardından zayıflamaya devam etti.

        Önceki gün ABD'de beklentiler doğrultusunda gerçekleşen tüketici enflasyonunda enerji grubundaki düşüşün sürmesi, ileriye dönük fiyat baskılarının hafifleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, dün öngörülerin altında gelen üretici enflasyonu verisi bu görünümü destekledi.

        ABD-İRAN ARASINDAKİ DİPLOMATİK GİRİŞİMLERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

        ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 4,7 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Üretici enflasyonunun​​​​​​​ alt kırılımlarında enerji maliyetlerindeki gerilemenin sürdüğü görüldü.

        Piyasalarda Fed'in faiz artışına yönelik tahminlerin aralık ayına ötelenmesiyle New York borsası rekor seviyelerden kapanırken dolar endeksi bir miktar gevşedi ve yeniden 100 seviyesinin altına sarktı.

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        Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakabileceği öngörülerini desteklerken, bankanın faiz artıracağına ilişkin olasılıklar ekim ayı için yüzde 54, aralık ayı için ise yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

        Bu süreçte Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonu düşürmek için faizlerin artırılması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

        Jeopolitik tarafta ise Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde belirsizlik sürüyor.

        NEW YORK BORSASINDA REKOR KAPANIŞ

        Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan düşüşle yüzde 4,66'ya inerken, dolar endeksi yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor. Altının onsu ise Fed'in faiz artışlarına yönelik tahminlerin azalmasına karşın, Orta Doğu'da beklenen anlaşmanın gecikmesi, yatırımcıların kar alma güdülerinin devreye girmesi ve teknoloji öncülüğünde riskli varlıklara doğru yönelimin artmasıyla yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 324 dolardan alıcı buluyor.

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        Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 87,1 dolarda seyrediyor.

        Öte yandan devam eden bilanço sezonunda şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar da yatırımcılar tarafından izlendi. ABD'li teknoloji şirketlerinden Cisco'nun finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti. ABD borsasında yapay zeka bağlantılı şirket hisselerindeki toparlanma devam etti.

        Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,65, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Kapanışta S&P 500 endeksi rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

        AVRUPA BORSALARI İTALYA HARİCİNDE POZİTİF SEYRETTİ

        Ortadoğu'da barış görüşmelerine ilişkin belirsizliğin etkisiyle yüksek kalmaya devam eden petrol fiyatları, Avrupa borsalarında risk iştahını törpülüyor.

        Bölgede bugün Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2026 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci verilerini açıklayacak. Analistler, Euro Bölgesi'nin bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 1 büyümesinin beklendiğini söyledi.

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        Öte yandan dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre sabit kalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

        İngiltere ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüme kaydetti. İngiltere'de haziran ayında sanayi üretimi yüzde 0,5 azalarak beklentilerin üzerinde gerileme kaydetti.

        Bu gelişmelere ek olarak Avrupa Birliği'nde (AB) kömürün elektrik üretimindeki payı geçen yıl yüzde 9,2'ye gerileyerek kayıtlardaki en düşük seviyesine indi.

        Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 düşerken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

        ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

        Asya tarafında karışık bir görünüm hakimken, Ortadoğu'daki belirsiz uzlaşma süreci, hala yüksek seyreden enerji fiyatları ve şirketlere yönelik haber akışı bölge piyasalarını etkiliyor.

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        Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC), yapay zekaya olan güçlü talep nedeniyle fiyatları artırdı.

        Şirketten yapılan açıklamada yapay zeka ile ilgili talebin üretim siparişlerini desteklemeye devam edeceğini ve en çok talep gören kapasitesi için fiyatları artırdığını belirtti. Açıklamanın ardından SMIC hisseleri yüzde 1,9 artış kaydetti.

        Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düştü.

        TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

        Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." dedi.

        2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puanlık güncellemede, motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünümün etkili olduğunu belirten Karahan, eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerine yansıttıklarını kaydetti.

        Dolar/TL dünü 47,8210'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,8770'ten işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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