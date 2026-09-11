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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama LEAP 2026’da bölgesel büyüme adımları

        LEAP 2026’da bölgesel büyüme adımları

        KoçSistem ve KoçDigital, LEAP 2026'da, Türkiye'de geliştirdikleri teknoloji çözümlerinin Suudi Arabistan'daki kullanımını ve bölgesel büyümelerini hızlandıracak iki yeni iş birliğine imza attığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        LEAP 2026'da bölgesel büyüme adımları

        KoçSistem ve KoçDigital, Suudi Arabistan pazarındaki büyüme hedeflerini iki yeni stratejik iş birliğiyle güçlendirdi. Riyad’da düzenlenen LEAP 2026 kapsamında duyurulan anlaşmalarla KoçSistem, dijital yayıncılık platformu Pixage’in ülkedeki yayılımını hızlandırmak üzere GAPP ile Mutabakat Zaptı imzalarken, KoçDigital yapay zekâ, IoT, bulut ve sektörel dijital dönüşüm çözümlerinde yeni fırsatlar geliştirmek üzere Mannai Information Technology Saudi Arabia ile stratejik iş birliği başlattığını açıkladı.

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        200 bini aşkın katılımcıyı bir araya getiren LEAP 2026, küresel teknoloji şirketleri, yatırımcılar ve kamu temsilcilerini Riyad’da buluştururken; KoçSistem ve KoçDigital için Türkiye’de geliştirilen teknoloji ve uzmanlığın Körfez pazarında yeni kullanım alanlarıyla buluştuğu ve yerel teknoloji ekosistemiyle yeni iş birliklerinin geliştirildiği önemli bir platform oldu.

        PIXAGE İÇİN SUUDİ ARABİSTAN’DA YENİ BÜYÜME ALANI

        KoçSistem’in GAPP ile imzaladığı Mutabakat Zaptı, Pixage’in Suudi Arabistan’daki kullanım alanlarının geliştirilmesini ve farklı dijital iletişim projelerinde konumlandırılmasını hedefliyor. İş birliğiyle birlikte Pixage’in Suudi Arabistan’daki kurum ve projelerde daha geniş kullanım alanlarına ulaşması ve KoçSistem’in bölgedeki teknoloji çözümleri portföyünün güçlendirilmesi hedefleniyor. İş birliği, KoçSistem’in Körfez bölgesindeki faaliyetlerini genişletme ve Türkiye’de geliştirdiği teknoloji çözümlerinin uluslararası pazarlardaki kullanımını artırma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

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        KoçSistem tarafından geliştirilen Pixage, farklı lokasyonlardaki dijital ekranların merkezi bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan bulut tabanlı bir çözüm. Platform; havalimanları, hastaneler, perakende noktaları ve kurumsal kampüsler gibi farklı alanlarda içeriklerin planlanması, dağıtılması ve eş zamanlı yayımlanmasına olanak tanıyor. IoT sistemleriyle entegrasyon kabiliyeti sayesinde kurumlara geniş ekran ağlarını tek merkezden yönetme ve içerikleri lokasyon, zaman ve hedef kitleye göre farklılaştırma imkanı sunuyor.

        KÖRFEZ’DE BÜYÜME İÇİN YEREL ORTAKLIK MODELİ

        Bu iki iş birliğiyle KoçSistem ve KoçDigital, Türkiye’de geliştirdikleri teknoloji ve uzmanlıkları bölgesel iş ortaklıklarıyla Suudi Arabistan pazarına taşırken, Körfez’de uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda yerel teknoloji ekosistemiyle daha güçlü bir bağ kuruyor. KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, “Türkiye’de geliştirdiğimiz teknoloji ve biriktirdiğimiz deneyimi dünyanın farklı pazarlarına taşımak, büyüme stratejimizin önemli bir parçası. Suudi Arabistan, güçlü ekonomik dönüşümü, teknoloji yatırımları ve dijitalleşme vizyonuyla bu stratejimizde önemli bir yere sahip. LEAP 2026’da duyurduğumuz iki iş birliği, yerel ekosistemle güçlerimizi birleştirerek Körfez’de daha kalıcı bir teknoloji oyuncusu olma hedefimizin somut adımları. Burada amacımız yalnızca teknoloji ihraç etmek değil; bölgenin ihtiyaçlarını anlayan, yerel ortaklıklarla birlikte geliştiren ve uzun vadeli değer yaratan bir yapı kurmaktır” şeklinde konuştu.

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        #KoçSistem
        #Koç Digital
        #Leap 2026
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