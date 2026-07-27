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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MANGO’nun gelirlerinde artış

        MANGO’nun gelirlerinde artış

        2026 yılının ilk yarısında MANGO, cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2; sabit kur bazında ise yüzde 10,7 artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 15:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MANGO'nun gelirlerinde artış

        MANGO, 2026 yılının ilk yarısını 1,852 milyar Euro ciro ile tamamladı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2, sabit kur bazında ise yüzde 10,7 büyüme kaydetti.

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan MANGO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Toni Ruiz şunları söyledi: "2024-2026 dönemini kapsayan 4E Stratejik Planımızın son aşamasına girerken, bu yılın sonunda 4 milyar Euroluk toplam satış gelirine ulaşmayı hedefliyoruz. Sektörün üzerinde bir büyümeye işaret eden ilk yarı sonuçlarımız, olumlu ivmenin sürdüğünü ve önde gelen uluslararası moda markalarından biri olarak konumumuzu daha da güçlendirdiğimizi ortaya koyuyor. Zorlu faaliyet ortamına rağmen; farklılaşan değer önerimiz, genişleme stratejimiz ve MANGO bünyesindeki ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilerlemeyi sürdürüyoruz.” dedi.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre MANGO'nun uluslararası faaliyetleri yılın ilk yarısında toplam cirosunun %77'sini oluşturdu. Bu sonuç, şirketin güçlü küresel varlığını ve coğrafi çeşitliliğini yansıtırken, MANGO’nun gelir bazındaki en büyük beş pazarı İspanya, Fransa, Türkiye, Almanya ve ABD oldu.

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