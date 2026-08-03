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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Martı, 2026 gelir beklentisini 85 milyon dolara yükseltti

        Martı, 2026 gelir beklentisini 85 milyon dolara yükseltti

        Martı, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, gelir beklentisini 70 milyon dolardan 85 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini ise 1 milyon dolardan 7 milyon dolara yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 13:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Martı, gelir beklentisini yükseltti

        New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Türkiye'nin teknoloji şirketi Martı, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, daha önce 70 milyon dolar olarak açıkladığı gelir beklentisini yüzde 21 artışla 85 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini ise 1 milyon dolardan 7 milyon dolara yükseltti. Böylece düzeltilmiş FAVÖK beklentisinde yüzde 600'lük artış öngörülmüş oldu.

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