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        Haberler Ekonomi Para Mayısta cari açık 1.5 milyar dolar oldu

        Mayısta cari açık 1.5 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 459 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 37,3 milyar dolar olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mayısta cari açık 1.5 milyar dolar oldu

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, mayısta cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla oluştu. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak kaydedildi.

        Yıllıklandırılmış verilere göre ise mayıs itibarıyla cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 74,4 milyar dolar açık verirken, hizmetler dengesi 62,5 milyar dolar fazla verdi. Aynı dönemde birincil gelir dengesi 24,1 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,3 milyar dolar açık kaydetti.

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        Mayısta hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 5 milyar 207 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 243 milyon dolar, seyahat gelirlerinden ise 3 milyar 815 milyon dolar net gelir elde edildi.

        Finans hesabı tarafında ise yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar dolar, net portföy yatırımları 5,3 milyar dolar, krediler 46,7 milyar dolar ve ticari krediler 0,2 milyar dolar katkı sağladı. Buna karşılık net efektif ve mevduatlar 18,8 milyar dolar negatif yönlü etki oluştururken, Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezervlerinde 32,3 milyar dolarlık azalış gerçekleşti.

        Mayıs ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkış 455 milyon dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 296 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 751 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 143 milyon dolarlık, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 184 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

        PORTFÖY YATIRIMLARINDA 3 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

        Portföy yatırımları mayısta 3 milyar 69 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2 milyar 786 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 287 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

        Aynı dönemde yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 2 milyar 653 milyon dolar, diğer sektörler 755 milyon dolar net kredi kullanırken, genel hükümet 180 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Diğer yatırımlar kaleminde yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları toplam 3 milyar 529 milyon dolar arttı. Resmi rezervlerde ise mayıs ayında 3 milyar 300 milyon dolarlık net azalış gerçekleşti.

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