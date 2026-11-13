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        Haberler Ekonomi Teknoloji Microsoft'ta erişim sorunu

        Microsoft'ta erişim sorunu

        ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 01:22 Güncelleme:
        Microsoft'ta erişim sorunu

        Hizmet kesintilerini takip eden Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 20.30 itibarıyla Microsoft 365, Outlook ve Teams hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri kaydedildi.

        Microsoft'tan yapılan açıklamada, birden fazla bölgede altyapının belirli bir bölümündeki yükün arttığının tespit edildiği, bu durumun bağlantı hatalarına yol açmış olabileceği belirtildi.

        Etkileri azaltmak için tüm olası yolların değerlendirildiği aktarılan açıklamada, tüm dağıtım işlemlerinin durdurulduğu, etkilenen altyapıdan gelen ek trafiğin başka noktalara yönlendirildiği ve etkilenen sunucuların yeniden hizmete alınması amacıyla yeniden başlatıldığı ifade edildi.

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        Açıklamada, artan yükün trafik artışından kaynaklanmadığı, bazı sunucuların beklenmedik şekilde devre dışı kalmasının kalan altyapı üzerindeki yükü artırdığının tespit edildiği ve söz konusu sunucuların güvenli şekilde yeniden hizmete alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Sunucuların otomatik sağlık kontrollerinden geçememesine ve devre dışı kalmasına yol açan sorunu gidermek amacıyla bir yapılandırma değişikliğinin test edildiği vurgulanan açıklamada, eş zamanlı olarak etkilenen tüm sunucuların yeniden başlatılması sürecinin başlatıldığı ve sunucuların yeniden hizmete alınırken durumlarının takip edildiği belirtildi.

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        Açıklamada, alternatif bir hizmet sağlık kontrolü yönteminin doğrulandığı, bu yöntemin etkilenen sunucuların bir bölümünün yeniden hizmete alınmasını sağladığı ve söz konusu değişikliğin daha geniş kapsamda uygulanmaya başlandığı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #microsoft
        #outlook
        #Teams
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