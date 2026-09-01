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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Microsoft'un e-posta servisindeki küresel aksaklık kademeli gideriliyor

        Microsoft'un e-posta servisindeki küresel aksaklık kademeli gideriliyor

        Microsoft'un bulut altyapısında meydana gelen teknik sorun, dünya genelinde e-posta trafiğinin durma noktasına gelmesine neden oldu. Sistemlerin kademeli olarak normale döndüğü bildirilse de bazı kullanıcıların erişim sorunları henüz tamamen çözülemedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Microsoft e-posta sorunu gideriliyor

        Küresel ölçekte geniş çaplı etkiler oluşturan kesintinin ardından ABD merkezli teknoloji şirketinden yapılan açıklamada, etkilenen sistemlerin kademeli olarak devreye alındığı ve kullanıcıların büyük bölümünün hizmetlere yeniden erişebildiği belirtildi.

        Pazartesi akşamından itibaren hem Microsoft 365 kurumsal müşterileri hem de bireysel kullanıcılar dahil olmak üzere dünya çapında milyonlarca kişi, oturum açma ile e-posta gönderimi ve alımında ciddi sorunlarla karşılaştı.

        Çok sayıda kullanıcı, posta kutularının senkronize edilemediğini ve uygulamanın kilitlendiğini rapor etti.

        Microsoft, küresel aksaklığın kaynağının Exchange Online bulut altyapısı olduğunu, merkezi bir kimlik doğrulama ve bağlantı bileşenindeki teknik problemin posta sunucularına erişimi engellediğini duyurdu. Şirket teknisyenlerinin gece boyunca karşı tedbirleri devreye sokarak etkilenen sunuculara yönelik özel onarımlar uyguladığı bildirildi.

        Telemetri verilerinin sistemde önemli bir toparlanmaya işaret ettiğini belirten Microsoft, veri trafiğinin kademeli olarak normal kanallara yönlendirildiğini ifade etti. Ancak şirkete göre, dünya genelindeki e-posta birikmeleri tamamen temizlenene ve senkronizasyon yeniden kararlı şekilde çalışana kadar bazı kullanıcıların beklemeye devam etmesi gerekecek.

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        #microsoft
        #microsoft e-posta
        #microsoft e-posta çökme
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