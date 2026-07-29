Okura, Kapadokya bölgesinde otel açıyor

Türkiye’nin en nitelikli mineral zenginliğine sahip lisanslı termal suyunu, 3 bin 500 metrekarelik Spa & Wellness merkezini, Hotel Okura’nın dünyaca ünlü teppanyaki restaurant markası Sazanka Restaurant’ı ve kişiselleştirilmiş konaklama deneyimlerini bir araya getirecek proje, bölgenin kültürel dokusunu çağdaş lüks anlayışıyla yeniden yorumlayacak.

Kapadokya’daki tesisin ardından İstanbul’da planlanan yeni proje ise KK Universal iş birliğinde Hotel Okura’nın Türkiye’deki uzun vadeli büyüme stratejisinin bir sonraki adımını oluşturacak.

Japon iş dünyası ve küresel lüks konaklama sektörünün köklü temsilcilerinden Hotel Okura Co. Ltd, Türkiye pazarındaki uzun soluklu projesi ve stratejik büyüme adımı için KK Universal ile anlaştı. Güçlü finansal disiplini ve uluslararası standartlardaki operasyonel vizyonuyla öne çıkan KK Universal, Japon devinin Türkiye’deki partneri olacak.

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Bu kapsamda, Hotel Okura Co. Ltd’in Türkiye’deki ilk projesi olma özelliğini taşıyan ve Kapadokya’nın saklı cevheri Mustafapaşa’da (Sinasos) konumlanan premium termal otel projesi, Tokyo’da düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. Törende, KK Universal adına Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Namlıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Akbalık Namlıcı yer aldı. Hotel Okura Co., Ltd. tarafını Başkan Toshihiro Ogita, Temsilci Direktör Itaru Ashida ve İcra Kurulu Danışmanı Masao Taguchi temsil etti. Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. adına ise Başkan Yardımcısı Marcel P. van Aelst, Başkan ve CEO Hidechika Takasaka ile Yönetim Kurulu Üyesi Yoshinori Yamamoto törende hazır bulundu. Törene ayrıca Saraylı Group ve Okura Saraylı Hotel Management A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Saraylı ile DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi’nde aktif rol üstlenen Ginza Tailor Group Co. Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı ve Okura Saraylı Hotel Management A.Ş. hissedarı Mieko Wanibuchi de katıldı.

TÜRKİYE’YE GÜVEN VURGULANDI

Gerçekleştirilen ortaklığın, Türkiye ekonomisine ve lüks turizm ekosistemine yönelik dev bir küresel güven hamlesi olduğunu belirten KK Universal Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Namlıcı, “Hotel Okura gibi kurumsal gücü ve asırlık kültürel mirasıyla dünya lüks seyahat pazarına yön veren bir devin Türkiye pazarındaki iş ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu nitelikli iş birliği, Türkiye’nin lüks ve deneyim odaklı turizmde sahip olduğu dev potansiyelin uluslararası arenadaki en güçlü tescilidir. KK Universal olarak, Türkiye’ye tamamen yeni bir turizm anlayışı getirirken, bu vizyoner ortaklık sayesinde başta Japonya ve Asya bölgesi olmak üzere dünyanın en üst segment, yüksek harcama potansiyeline sahip premium turist profilini Kapadokya’ya çekmeyi hedefliyoruz. Hotel Okura’nın dünyaca ünlü Japon estetiği ve üstün konaklama anlayışını, Kapadokya’nın yerel kültürel mirası ve termal zenginlikleriyle harmanlayarak, bölgedeki kalış sürelerini uzatacak ve tek başına seyahat motivasyonu yaratacak bir destinasyon inşa ediyoruz. Bu ortaklığın Türkiye-Japonya turizm diplomasisinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

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UZUN VADELİ BÜYÜME İÇİN ORTAKLIK KURULDU

Okura Grubu’nun kökleri, girişimci ve Okura Şirketler Topluluğu’nun Kurucusu Kihachiro Okura’ya uzanıyor. Okura’nın kurduğu ve Hotel Okura’nın kardeş şirketi olan Taisei Corporation, Japonya’nın beş büyük inşaat şirketinden biri konumunda ve hayata geçirdiği projeler arasında Türkiye’de Marmaray Tüp Geçit Projesi de yer alıyor.

Uluslararası operasyonel gücünü ve hizmet standartlarını Türkiye’ye taşımayı hedefleyen Hotel Okura Co. Ltd., KK Universal iş birliğiyle İstanbul’da yeni bir otel projesi üzerinde de çalışıyor. Planlama süreci devam eden projenin yakın dönemde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

KÜLTÜREL SİNERJİNİN SİMGESİ: TOKYO’DA BİR ANADOLU KAPISI

Tokyo’da imzalanan anlaşmanın anısına KK Universal Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Akbalık Namlıcı tarafından tasarlanan ve üretilen özel bir sanat eseri, Hotel Okura Başkanı Toshihiro Ogita’ya takdim edildi. Kapadokya’nın geleneksel Anadolu-Rum mimari kapılarından ve sembolik motiflerinden ilhamla hayat bulan bu özel eser, ileri seramik teknikleri ile geleneksel zanaatı bir araya getiriyor.

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KAPADOKYA’YA TURİST DALGASI HEDEFLENİYOR

Hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia KK Universal ile birlikte, küresel lüks turizmde değişen ihtiyaçlara göre tasarlandı. Tesis; Japon misafirperverlik ve nezaket felsefesi Omotenashi’yi Kapadokya’nın tarihî, doğal ve kültürel mirasıyla buluşturan yeni bir destinasyon oteli olarak konumlanacak. Projenin özellikle Asya’daki yüksek gelirli seyahat pazarından Türkiye’ye yönelik talebi desteklemesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” seçilen Mustafapaşa’nın (Sinasos) kalbinde yükselen otel, bölgedeki Rum ve Türk toplumlarının ortak yaşam kültürünü ve tarihî dokusunu koruyarak yeniden yorumlayacak. Bölgenin ruhunu yansıtan eski bir Rum konağı ve tarihi Papaz’ın Evi gibi kadim yapıların aslına sadık kalınarak dönüştürüleceği projede, eski mimari ile yeninin sentezlendiği eşsiz bir tasarım dili benimsenecek. Bu doğrultuda projeye entegre edilen tarihi Rum konağı, destinasyonun kültürel derinliğini artıran önemli bir mimari ve deneyim unsuru olarak değerlendirilirken, restorasyon süreci de KK Universal tarafından büyük bir hassasiyet ve dikkatle yürütülüyor.

Mayıs 2028’den itibaren 102 odasıyla misafirlerini ağırlaması hedeflenen otelin en dikkat çekici alanlarından biri de yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik Spa & Wellness merkezi olacak. Merkez, yüksek mineral içeriğine sahip lisanslı termal su kaynağını Türk hamam kültürünün arınma ve şifa geleneği ile Japon wellness anlayışının sadelik, dinginlik ve ritüel ilkelerini tek bir çatıda buluşturacak. Termal banyolar, geleneksel Türk hamamı, açık ve kapalı yüzme havuzlarıyla donatılacak olan bu merkez misafirlerine bedensel ve zihinsel yenilenme odaklı, bütüncül bir deneyim sağlayacak.

Gastronomi alanında da iddialı bir duruş sergileyen tesiste, zengin seçenekler sunulacak. Tarihi Rum Konağı'nda konumlanacak Okura’nın dünyaca tanınan ve ödüllü markası Sazanka Restaurant, otelin imza gastronomi durağı olacak ve misafirlerine seçkin bir deneyim sunacak. Konağın alt katında ise özel bir à la carte restoran ile kendine özgü kimliğiyle premium deneyim sunan imza bir bar yer alacak. Gün boyu hizmet veren All Day Dining Restaurant menüsünde yerel Anadolu lezzetlerini, İtalyan mutfağını ve dünya mutfağından seçkin dokunuşları bir araya getirirken, lobide konumlanan Lobby Patisserie ise Kapadokya’nın yerel tatlarını ve bölgesel ürünlerini misafirlerle buluşturacak.

Kapadokya’nın en seçkin konsiyerj hizmetlerini bünyesinde barındıracak olan tesis, misafirlerine bölgenin doğal, kültürel ve tarihi zenginliğini tamamen kişiselleştirilmiş deneyimlerle keşfetme imkânı tanıyacak. Bölgenin kültürel mirasıyla bütünleşen, kürasyonu özenle yapılmış özel etkinlikler sayesinde Kapadokya’nın benzersiz hikâyesi sanat, gastronomi, zanaat, müzik ve yerel yaşamla iç içe geçen çok boyutlu deneyimler aracılığıyla aktarılacak.