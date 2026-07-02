Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında daralarak 558 bin 179 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine, 2026'nın ilk 6 ayında otomobil satışları yüzde 10 oranında daralarak 440 bin 234 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2 daralarak 117 bin 945 adet oldu.

Haziran ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 oranında daralarak 105 bin 41 adet oldu.

Otomobil satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 daralarak 83 bin 978 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 16 daralarak 21 bin 63 adet oldu.

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Bu sonuçlar ile birlikte, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 5 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 6 oranında arttı. Toplam pazar 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre de yüzde 25 arttı.

Fakat, Haziran ayında pazarın 2023'ten bu yana en düşük seviyede kalması ise dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre analiz edildiğinde SUV'ların ezici üstünlüğünün devam ettiği görülüyor.

Pazarın yüzde 65'i SUV modellerden oluşurken, yüzde 21 pay sedanların, yüzde 14.5 pay ise H/B otomobillerin oldu.

Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise sonuçlar şu şekilde;

• Benzinli otomobil satışları 182 bin 492 adetle yüzde 41.5 pay,

• Hibrit otomobil satışları 145 bin 804 adetle yüzde 33.1 pay,

• Elektrikli otomobil satışları 81 bin 331 adetle yüzde 18.5 pay

• Dizel otomobil satışları 27 bin 485 adetle yüzde 6.2 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 3 bin 122 adetle yüzde 0.7 pay aldı.

Bu dönemde düşük ÖTV diliminde yer alan 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışlarının yüzde 7.7 artarak yüzde 16.6 pay alması ise dikkat çekti.

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REKOR BEKLENTİSİ TUTMADI

ODMD’nin açıkladığı son veriler, otomotiv pazarında satışların beklentilerin altında kaldığını ortaya koydu.

Sektörde, Temmuz ayında yürürlüğe girecek “GSR II Faz C” regülasyonu öncesinde markaların stok eritme sürecine hız vereceği ve Haziran ayında 120 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşılarak tüm zamanların en yüksek Haziran performanslarından birinin yakalanacağı beklentisi hakimdi.

Ancak açıklanan rakamlar, bu beklentilerin karşılık bulmadığını gösterdi.

Bu tabloyla birlikte artık şunu söylemek mümkün; otomotiv pazarında 3 yıldır devam eden rekor serisinin sonuna gelinmiş olabilir.