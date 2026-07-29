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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatları yeniden 85 doların altında

        Petrol fiyatları yeniden 85 doların altında

        Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 84,33 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatları yeniden 85 doların altında

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,74 artışla 84,33 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 81,82 dolar olarak belirlendi.

        Fiyatlardaki artışta, ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta düzenlediği hava saldırıları ile İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısının bölgesel gerilimi tırmandırması etkili oldu.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran destekli gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülkenin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef alan çok sayıda insansız hava aracının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, saldırıların Irak topraklarından İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

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        CENTCOM daha önce, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik beklenmedik bir saldırı girişiminde bulunarak çok sayıda balistik füze fırlattığını, tüm füzelerin başarıyla engellendiğini açıklamıştı.

        Söz konusu gelişmeler, bölgede gerilimin kısa sürede düşeceğine yönelik beklentileri zayıflatırken küresel petrol piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

        Geçen hafta Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatına yönelik riskler ile Orta Doğu'da enerji altyapısını hedef alabilecek saldırı endişeleriyle yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların durmasının ardından dün 80,67 dolara kadar gerilemişti.

        Hürmüz Boğazı için müzakereler sürüyor

        Uzmanlar, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarındaki tanker trafiğinin halen normal seviyelerin altında seyrettiğine işaret ederken İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden güvenli şekilde sağlanmasına yönelik görüşmeleri yakından takip ediyor.

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        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, dün İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman ile yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndaki bir deniz güzergahının tamamen, diğerinin ise bir bölümünün İran'ın kontrolünde olmasını önerdiklerini söyledi.

        Garibabadi, daha önce ise Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki deniz sevkiyat rotasının İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlanıncaya kadar açık tutulması yönündeki öneriyi reddettiklerini açıklamıştı.

        Umman'dan bir heyet, 24 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yönetimine ilişkin mekanizmayı görüşmek üzere Tahran'a gitmişti.

        Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 296 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stoklarda 2 milyon 500 bin varil düşüş yaşanacağı yönündeydi.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

        Brent petrolde teknik olarak 87,71 doların direnç, 79,96 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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