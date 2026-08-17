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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında son durum

        Petrol fiyatlarında son durum

        Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 88,42 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Petrol fiyatlarında son durum

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 azalarak 88,42 dolar oldu.

        Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 81,07 dolar olarak belirlendi.

        Geçen hafta yüzde 5'in üzerinde artış kaydeden petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde kısmi düşüş gösterirken ABD/İsrail-İran Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik somut bir ilerleme kaydedilememesi ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler düşüşü sınırladı.

        ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi, Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılar, ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamaları ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları petrol arzına yönelik riskleri canlı tutuyor.

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın Tesnim Haber Ajansında yer alan habere göre, Katar ve Pakistan'ın aracı olarak yalnızca mesaj alışverişinde bulunduğunu ancak bunun müzakere anlamına gelmediğini belirterek, ABD ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar almadıklarını ifade etti.

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        İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda "güvenli güzergah" belirlemek için yapılan görüşmelerin sürdüğünü aktaran Erakçi, güzergah belirlendikten sonra dahi boğazın açılmasının ABD'nin uyması gereken diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Tahran ile Maskat arasında yaklaşık üç haftadır devam eden Hürmüz Boğazı konulu görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve görüşmelerin "olumlu ve yapıcı" bir atmosferde sürdüğünü belirtti.

        Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını bildirdi. Bu durum, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatına ilişkin güvenlik endişelerini artırdı.

        ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamalar da piyasaların odağında bulunuyor.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını "süresiz olarak" sürdürebileceğini belirtirken, Hazine Bakanı Scott Bessent de ABD'nin yakında İran'a yönelik "benzeri görülmemiş" ekonomik tedbirler açıklayacağını söyledi.

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürmesi ise Orta Doğu'da çatışmaların yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 89,31 doların direnç, 88,14 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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