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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında yükseliş

        Petrol fiyatlarında yükseliş

        Petrol fiyatları, İran'ın ABD'li yetkililerle görüşmeyeceğini açıklamasının ardından çarşamba günü erken işlemlerde yeniden yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 09:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında son durum ne?

        Beyaz Saray'ın 'üst düzey' olarak nitelendirdiği görüşmeler kapsamında Jared Kushner ve Steve Witkoff salı günü Doha'ya gimişti. Katar, Başbakan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile temas kuran isimler arasında yer aldığını açıklamıştı.

        Ancak İran, ABD heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan değil, arabulucularla görüşeceğini açıklamıştı.

        Bloomberg HT'de yer alan verilere göre petrol fiyatları, İran'ın ABD'li yetkililerle görüşmeyeceğini açıklamasının ardından çarşamba günü erken işlemlerde yükseldi. Gelişme, dört ay süren savaşın ardından taraflar arasında sağlanan geçici ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.

        Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,69 artışla 73,45 dolara yükselirken, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,91 artışla 70,13 dolardan işlem gördü.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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