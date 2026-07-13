Petrolde Hürmüz yükselişi

ABD ile İran arasında artan askeri gerilim, küresel petrol piyasalarında yükselişi beraberinde getirdi.

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonlarının ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatının sekteye uğrayabileceğine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle haftanın ilk işlemlerinde sert yükseldi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4.2'lik artışla dolar artışla 79,11 dolara yükseldi.

Piyasalarda yükselişte, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler belirleyici oldu. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazda güvenlik risklerinin yeniden artması, arz kesintisi endişelerini güçlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu belirtirken, İran ise boğazı kapattığını savundu. Gemi takip verileri, bölgeden geçen tanker sayısının son haftaların en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, piyasaların yalnızca mevcut arz riskini değil, ABD ile İran arasında daha önce varılan geçici uzlaşının bozulabileceği ihtimalini de fiyatladığını belirtiyor. Jeopolitik gerilimin daha da tırmanması halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceği, buna karşılık diplomatik temasların yeniden başlaması durumunda ise fiyatlardaki yükselişin sınırlanabileceği değerlendiriliyor.