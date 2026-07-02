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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 02 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 02 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (02 Temmuz 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,73 değer kazanarak 14.455,03 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,09 yükselerek 46,69 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,44 ile 6.195,91 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 02 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        02 Temmuz 2026 Perşembe, BIST 100 günü 0,73 yükselerek 14.455,03 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14487.1600 puandan işlem görürken en düşük 14379.2200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BETAE,HKTM,BYDNR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENERY,TERA,VERUS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (23.427.319.552.50 TL), ASELS (18.355.034.563.00 TL), ASTOR (13.637.882.477.75 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        333.25
        1.45 %
        23.427.319.553
        A
        384.75
        3.64 %
        18.355.034.563
        A
        301.75
        8.94 %
        13.637.882.478
        I
        14.82
        -0.74 %
        7.872.107.987
        A
        77.95
        0.13 %
        7.439.913.890
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        48.40
        10.00 %
        8.332.496
        H
        11.33
        10.00 %
        46.333.736
        B
        40.06
        9.99 %
        24.661.581
        E
        85.30
        9.99 %
        185.969.777
        D
        30.64
        9.98 %
        130.482.805
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        10.17
        -10.00 %
        1.999.521.723
        T
        161.40
        -9.98 %
        1.930.222.775
        V
        609.00
        -9.98 %
        46.026.577
        I
        709.00
        -9.97 %
        82.199.260
        S
        30.60
        -9.95 %
        134.951.127
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Temmuz 2026 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 46,69 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,74 yükselerek 53,49 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,69
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        53,49
        0,74 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Temmuz 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde 2,35 artış ile 4.125,33 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,44 yükselişle 6.195,91 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.130,31 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.397,34 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.125,33
        2,35 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.195,91
        2,44 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.397,34
        2,44 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.130,31
        2,44 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,02 artış ile 61.578,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,37 yükseliş ile 1.696,10 doları buldu. Brent Petrol ise 70,74 dolar

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