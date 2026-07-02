Piyasa kapanışı: 02 Temmuz 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

02 Temmuz 2026 Perşembe, BIST 100 günü 0,73 yükselerek 14.455,03 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14487.1600 puandan işlem görürken en düşük 14379.2200 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi BETAE,HKTM,BYDNR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENERY,TERA,VERUS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (23.427.319.552.50 TL), ASELS (18.355.034.563.00 TL), ASTOR (13.637.882.477.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Temmuz 2026 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 46,69 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,74 yükselerek 53,49 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (02 Temmuz 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde 2,35 artış ile 4.125,33 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,44 yükselişle 6.195,91 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.130,31 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.397,34 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,02 artış ile 61.578,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,37 yükseliş ile 1.696,10 doları buldu. Brent Petrol ise 70,74 dolar