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        Haberler Ekonomi Otomobil Prometeon’dan filo yönetiminde yeni dönem

        Prometeon’dan filo yönetiminde yeni dönem

        Prometeon Tyre Group, IAA Transportation Fuarı'nda tanıttığı SuperFleet programıyla lastik, servis ve dijital çözümleri tek çatı altında birleştirerek ticari araç filolarında verimlilik ve maliyet avantajı sağlamayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Prometeon'dan filo yönetiminde yeni dönem

        Ticari lastik markası Prometeon Tyre Group, Hannove'deki IAA Transportation fuarında filolara yönelik entegre programı SuperFleet'i tanıttı.

        Verilen bilgiye göre, SuperFleet, Prometeon'un premium lastiklerini, hizmetlerini, servis ağını ve dijital çözümleri tek bir ekosistemde bir araya getiriyor. Bu bütünleşik yapı, taşımacılık şirketlerinin operasyonel verimliliğini artırmayı, toplam sahip olma maliyetlerini düşürmeyi ve sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeyi amaçlıyor.

        Fuarda ayrıca Prometeon'un iş ortağı olan ZF Group'un akıllı filo yönetimine yönelik dijital platformu ZF SCALAR da tanıtıldı.

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        Ağır ticari araç filolarına yönelik geliştirilen platform, araçlardan operasyonel süreçlere kadar farklı kaynaklardan gelen verileri tek bir yapıda buluşturarak filo yönetiminin daha etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor.

        İş birliği, farklı çözümlerin birbiriyle entegre çalışabildiği açık bir ekosistem oluşturma vizyonunu desteklerken, filo operatörlerinin giderek çeşitlenen ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunulmasına olanak sağlıyor.

        HEDEF MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK

        SuperFleet ile müşterilerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve toplam sahip olma maliyetlerini düşürmelerine destek olduklarını kaydeden Prometeon Tyre Group Geniş Avrupa Bölge CEO'su Gökçe Şenocak, "ZF ile iş birliği de bu yaklaşımımızın önemli bir örneği. Farklı ancak birbirini tamamlayan uzmanlıkları bir araya getirmenin, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler geliştirmemize ve onlar için daha fazla değer yaratmamıza imkân verdiğine inanıyoruz" dedi.

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        ZF Aftermarket Dijital Çözümler İş Birimi Başkanı Benoit Dessart da, "Günümüz filolarının açık, akıllı ve bağlantılı çözümlere ihtiyacı var. Prometeon iş birliğimiz, filo operatörlerinin veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleme konusundaki ortak yaklaşımımızdan doğdu. Uzmanlıklarımızı bir araya getirerek filoların verimliliğine ve operasyonel sürekliliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #haberler
        #otomotiv
        #lastik
        #Prometeon
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