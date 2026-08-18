Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.107,33 %-0,17
        DOLAR 47,9205 %0,02
        EURO 55,5075 %0,00
        GRAM ALTIN 6.770,27 %-0,51
        FAİZ 40,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,19 %-1,20
        BITCOIN 64.188,00 %-0,26
        GBP/TRY 64,8745 %-0,06
        EUR/USD 1,1574 %-0,05
        BRENT 90,93 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 11.069,40 %-0,51
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Provenance’a 500 bin dolarlık yatırım

        Provenance’a 500 bin dolarlık yatırım

        Girişim sermayesi fonu 212, yeni yatırımını Provenance'a yaptı. 212'den 500 bin dolar yatırım alan Provenance, aldığı yatırımla ürününü geliştirmeyi, Orta Doğu, Amerika ve Asya'da büyümeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Provenance'a 500 bin dolarlık yatırım

        212, yeni yatırımını Tuna Üsküdar, Arda Dinç ve Chris Risio tarafından kurulan, ABD merkezli fintek girişimi Provenance’a yaptı. 212’den 500 bin dolar yatırım alan Provenance, aldığı yatırımla ürününü geliştirmeyi, Orta Doğu, Amerika ve Asya’da büyümesini ivmelendirmeyi planlıyor.

        Provenance, yatırım bankaları, özel sermaye fonları ve kurumsal finans ekipleri için yapay zekâ destekli finansal doğrulama ve kontrol altyapısı geliştiriyor. Platform, finansal modelleri ve sunumları kaynak dokümanlarla gerçek zamanlı karşılaştırarak hata ve tutarsızlıkları tespit ederken, verilerin kaynağına kadar izlenebilir olmasını sağlıyor. Excel ve PowerPoint gibi finansal modellerde yapılan değişiklikleri takip eden Provenance, dijital kontrol ve onay akışlarıyla finansal model inceleme süreçlerini hızlandırarak ekiplerin inceleme ve onay için harcadığı zamanı önemli ölçüde azaltıyor.

        212 Yatırım Direktörü Özge Sevim, konuyla ilgili şöyle konuştu: ”Provenance’ın çözdüğü problem, finans dünyasının kritik ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış ihtiyaçlarından birine dokunuyor. Milyarlarca dolarlık kararların temelini oluşturan finansal modellerin güvenilirliği ve izlenebilirliği konusunda önemli bir boşluk var. Provenance, finansal kurumların ihtiyaç duyduğu bu güven katmanını inşa ediyor; veri odası girdilerini canlı finansal modellerle karşılaştırırken her değişiklik için açık ve denetlenebilir bir iz kaydı oluşturuyor. Erken dönemde aldığı müşteri ilgisi ve pazardan gelen talep, ihtiyacın gerçekliğini ve ekibin çözüm kapasitesini gösteren güçlü bir sinyal. 212 olarak Provenance’ın zamanla finansal kuruluşlar için temel bir altyapıya dönüşeceğine inanıyor, bu güçlü ekibi büyüme yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz.”

        Provenance Kurucusu ve CEO’su Tuna Üsküdar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yapay zekânın finans ekiplerinde kullanımının hızla artmasıyla modeller çok daha hızlı oluşturulup değiştiriliyor; ancak bu hız, inceleme ve doğrulama süreçlerine henüz aynı ölçüde yansımıyor. Provenance olarak, yapay zekâ ile üretilen finansal çalışmalar için güven, doğrulama ve izlenebilirlik altyapısı oluşturuyoruz. Aldığımız yatırım, ürünümüzü ölçeklendirme ve finans ekipleri için yapay zekâ destekli çalışma süreçlerinde yeni bir güven standardı oluşturma hedefimiz açısından önemli bir adım. Önümüzdeki dönemde Provenance’ı yapay zekâ destekli finansal model doğrulama ve inceleme alanında küresel ölçekte referans bir çözüm haline getirmeye odaklanacağız.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #girişim
        #212
        #yatırım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        TÜRKSAT frekans değişikliği! İşte televizyonlarda yapılması gerekenler
        TÜRKSAT frekans değişikliği! İşte televizyonlarda yapılması gerekenler
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Kurt sandı, ateş etti, karısını öldürdü!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!