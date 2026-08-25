ReALL ve Marsh'tan Türkiye Kurumsal Dayanıklılık Araştırması

Araştırma ile iş sahipleri ve üst düzey yöneticilere ulaşarak farklı sektörleri temsilen 300 katılımcıyla anket, 12 kanaat önderi ve üst düzey yöneticiyle de derinlemesine görüşme yapılması hedefleniyor. Saha çalışması ReALL tarafından, Ipsos Türkiye çözüm ortaklığı ile yürütülecek olan araştırmanın bulgularıyla Türkiye iş dünyasının riskler ve kırılganlıklar karşısındaki yetkinlikleri, kriz deneyimlerinden yola çıkarak tanımladıkları dayanıklılık ihtiyaçları ve genel dayanıklılık kapasitesine dair Türkiye'nin ilk kapsamlı görünümü ortaya konacak.

Türkiye'ye Türkiye'nin verisiyle bakmak

Araştırmanın çıkış noktasında iş dünyasının son yıllarda karşı karşıya kaldığı çok katmanlı riskler ve dönüşüm ihtiyacı var. Ekonomik dalgalanmalardan finansmana erişime, jeopolitik gelişmelerden iklim risklerine, enerji maliyetlerinden teknolojik dönüşüme kadar pek çok değişken artık şirketlerin kararlarını aynı anda etkiliyor. Bu tablo karşısında, dayanıklılığı yalnızca krizlere hazırlanmak ya da iş sürekliliğini sağlamak üzerinden tanımlamak yetersiz kalıyor.

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"Türkiye için somut bir referans noktası oluşturacak"

Marsh Türkiye, Doğu Akdeniz ve Hazar Bölgesi CEO'su Tarık Serpil, Türkiye'nin dayanıklılığının kendi ekonomik ve kurumsal dinamikleri üzerinden değerlendirilmesinin önemine dikkat çekiyor: "Türkiye'nin dayanıklılığını, krizlere karşı koyma gücümüzün yanı sıra değişen koşullara ne kadar hızlı uyum sağlayabildiğimiz ve bu süreçte rekabet gücümüzü nasıl geliştirdiğimiz üzerinden değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu bakış açısıyla, ReALL'in kurucu ortağı olarak birlikte hayata geçireceğimiz Türkiye Kurumsal Dayanıklılık Algı ve Eylem Eğilimi Araştırması'nı çok değerli buluyorum. Türkiye'nin ekonomik ve kurumsal dayanıklılığını güçlü kılan alanları ve gelişim fırsatlarını ortaya koyacak bu çalışmanın, şirketler ve karar vericiler için somut bir referans noktası oluşturmasını ve Türkiye'nin daha dayanıklı bir ekonomi olma yolculuğuna katkı sağlamasını hedefliyoruz."

"Kurumsal dayanıklılık, değişen koşullarda değer üretmenin temel unsurudur"

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başak Öğütken Çetinkaya, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

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"İş dünyasında artık değişime uyum sağlamak tek başına yeterli olmuyor; belirsizlikleri öngörebilen, farklı senaryolara hazırlıklı olan ve değişen koşullarda değer üretmeye devam edebilen kurumlara ihtiyaç var. Özellikle genç iş insanları ve yöneticiler açısından dayanıklılığı uzun vadeli başarının ve sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz.

Bu perspektifle değerlendirildiğinde; Türkiye Kurumsal Dayanıklılık Algı ve Eylem Eğilimi Araştırması, iş dünyasının kurumsal dayanıklılığa yaklaşımını, önceliklerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyması açısından oldukça önemli bir çalışma. Araştırmadan elde edilecek bulgular, Türkiye'de kurumsal dayanıklılık alanındaki mevcut tablonun daha iyi anlaşılmasına ve atılacak adımlara ışık tutacak. Bu nedenle iş dünyası liderlerinin araştırmaya katılımı, farklı görüş ve deneyimlerin çalışmaya yansıtılması açısından çok kıymetli.

Resilience Alliance Istanbul ile imzaladığımız İyi Niyet Beyanı'nın ise; bilgi ve deneyim paylaşımını artıracağına, ortak öğrenme alanları yaratacağına ve kurumsal dayanıklılık konusunda iş dünyasında daha güçlü bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz."

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"Risk yönetiminin ötesinde bir yönetim kapasitesi"

KRYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevgin Zorlucan Eke'nin yorumları ise şöyle:

"KRYD olarak 'Kurumsal Dayanıklılık' kavramına kurumsal risk yönetimi perspektifinden bakıldığında, kurumların yalnızca mevcut risklerini yönetmeleri değil, belirsizlik ve değişimin beraberinde getirdiği yeni riskleri ve fırsatları anlayabilmelerinin giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Bu nedenle KRYD olarak, kurumsal dayanıklılık kavramının, risk yönetimi ile ilişkisini ve kurumların geleceğe hazırlanmasındaki karşılığını daha iyi anlamaya yönelik araştırmaların önemli olduğuna inanıyoruz.

ReALL ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini, Türkiye'de kurumsal dayanıklılık alanında bilgi ve anlayışın gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görüyoruz.

KRYD olarak bu araştırma sürecine risk yönetimi perspektifimiz ve sektör deneyimimizle katkı sunmaktan, elde edilecek bulguların kurumsal risk yönetimi alanındaki düşünce ve uygulamalara da katkı sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz."

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Hedef: Türkiye'nin dayanıklılık hafızasını oluşturmak

Türkiye Kurumsal Dayanıklılık Algı ve Eylem Eğilimi Araştırması, ReALL'in bu alanda oluşturmayı hedeflediği geniş yapının ilk önemli adımlarından biri. İnisiyatif; araştırmalar, uzman programları, iş dünyasıyla ortak çalışmalar, yayınlar ve bilgi bankası aracılığıyla Türkiye'de kurumsal dayanıklılık konusunda ortak bir dil, veri zemini ve zaman içinde karşılaştırma yapılabilecek bir bilgi birikimi oluşturmayı amaçlıyor. Bu amaçla iş dünyası dernekleriyle iş birlikleri de sürüyor; bu iş birlikleri önümüzdeki dönemde genişleyerek devam edecek.

"Dayanıklılığı Türkiye'ye özgü bir çerçevede ele aldığımızda etkisi artacaktır"

ReALL Kurucu Başkanı Işık Elpek, araştırmanın önemine dair şunları söyledi:

"Dünyadaki eğilime baktığımızda, kurumsal dayanıklılık stratejilerinin ülke gerçekleri ve bölgesel ihtiyaçlara göre şekillendiğini görüyoruz. Türkiye Kurumsal Dayanıklılık Algı ve Eylem Eğilimi Araştırması, ihtiyaçlarımızı anlamamızı, tanımlamamızı ve stratejilerimiz için veriye dayalı bir zemin oluşturmamızı sağlayacak. Türkiye'ye özgü kurumsal dayanıklılık çerçevesi oluşturabilmemiz için iş dünyası liderlerimizi araştırmamıza destek olmaya davet ediyoruz. Eylül ayında iş dünyası derneklerimizin desteğiyle yayınlayacağımız ankete ayıracakları zamanla, Türkiye'nin dayanıklılık hafızasına kaydedilecek ilk kaynağa değerli katkılar sunacaklar."

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Türkiye iş dünyası için yeni kurumsal dayanıklılık tanımı

ReALL, bu araştırmayla birlikte Türkiye iş dünyası için kurumsal dayanıklılığın çerçevesini de belirleyecek. Yeni yaklaşımda dayanıklılık, kriz sonrasında eski düzene dönme becerisinden çok; değişimi öngörme, yönetme ve değişen koşullarda değer üretmeye devam etme kapasitesi olarak ele alınıyor.

ReALL, bu yeni yaklaşım doğrultusunda kurumsal dayanıklılığı şöyle tanımlıyor: "Kurumsal dayanıklılık; kurumların varoluşunu güvence altına alan stratejik yönetsel bir yetkinliktir. Değişimi öngörme, yönetme ve bütüncül değer üretmeyi kurum kültürünün ayrılmaz parçası haline getiren, rekabette ayırt edici bir üstünlüktür."

Bu tanım, dayanıklılığı krizlere karşı bir savunma refleksi olmaktan çıkarıp kurumun değişimi öngörme, yönetme ve değer üretmeye devam etme yetkinliğine taşıyor.

"Üyelerimizin özgün perspektifleriyle şekillendi"

ReALL Kurucu Başkanı Işık Elpek, tanımın oluşturulma sürecine dair şunları söyledi:

"ReALL – Resilience Alliance İstanbul üyelerimizden Arzu Önsal, Didem Eryar Ünlü, Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, Dr. Mert Tinik, Sevgin Zorlucan Eke ve Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı'nın özgün perspektiflerini, uzmanlık alanlarına ilişkin yaklaşımlarını ve vizyonlarını bir araya getirdik. Birbirinden farklı bilgi ve görüşleri hep birlikte değerlendirdik ve nihayetinde üzerinde uzlaştığımız bir tanıma ulaştık. Araştırmamızın bulgularıyla, bu tanımı temel alan çerçeveyi iş dünyası liderlerinin görüşleri doğrultusunda olgunlaştıracak ve herkesin benimseyeceği ortak bir yapıya ulaştıracağız."