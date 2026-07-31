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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rusya'dan benzin ihracatı yasağını uzatma kararı

        Rusya'dan benzin ihracatı yasağını uzatma kararı

        Rusya, iç piyasada akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatı yasağını 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Dizel ve bazı yakıt türlerinde üreticilere yönelik ihracat kısıtlamaları ise 1 Eylül'de kaldırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Rusya'dan benzin ihracatı yasağını uzatma kararı

        Rus hükümeti, benzin ihracatına yönelik geçici yasağı 31 Ocak 2027’ye kadar uzatırken dizel ve bazı diğer yakıt türlerinde üreticilere uygulanan kısıtlamaların 1 Eylül'de sona ereceğini bildirdi.

        Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, benzin, dizel, gemi yakıtı ve gaz yağı ihracatına yönelik geçici yasağın 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

        Üreticiler tarafından ihraç edilen dizel, gemi yakıtı ve gaz yağının 1 Eylül'den itibaren kısıtlamalardan muaf tutulacağı bildirilen açıklamada, kararın iç piyasadaki istikrarın korunması amacıyla alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, uluslararası hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyatın da yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.

        Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

        Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını tedbirler kapsamında yasaklamıştı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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