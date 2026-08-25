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        Haberler Ekonomi Teknoloji Rusya'dan Starlink'e rakip uydu ağı

        Rusya'dan Starlink'e rakip uydu ağı

        Rus uzay ve uçuş şirketi Bureau 1440, Rassvet sistemi için temmuz ayında ikinci toplu uydu fırlatmasını gerçekleştirdi. Şirket, 2030'a kadar 292 uyduyu yörüngeye yerleştirmeyi ve 2027'de ticari internet hizmeti sunmayı hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        Starlink'e rakip geliyor

        Rus uçuşları ve uzay şirketi Bureau 1440, temmuzda Rassvet (Şafak) sistemine yönelik ikinci toplu uydu fırlatmasını gerçekleştirdi.

        Şirket, son fırlatmada yörüngeye gönderilen uydu sayısını açıklamazken uyduların taşıyıcı roketlerinin başarılı bir şekilde uçuştuğunu ve uçuş kontrol merkezinin yönetiminin sona erdiğini bildirdi.

        Bureau 1440, ilk seri üretim grubundaki 16 uyduyu mart sonunda yörüngeye dağıtırken 2023 ve 2024'te gerçekleştirilen harici görevlerle uydu haberleşmesi, uydular arası bağlantı ve yer sistemlerine ilişkin teknolojileri test etmişti.

        Rassvet projesinde ticari internet hizmetinin 2027'de hedeflenirken şirketin filosunun büyüklüğünü artırması planlanıyor.

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        Güncel planlamaya göre, yedek uydular dahil toplam 292 uydunun 2030'a kadar yörüngeye yerleştirilmesi öngörülürken şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda veri parçalanmaya yönelik talebin çalıştırılması halinde sistem kapasitesinin 924 uyduya kadar çıkarılabileceği bildirilmişti.

        5,2 MİLYAR DOLARLIK UYDU İNTERNET PROJESİ

        Rassvet, Rusya'nın iletişim ve uydularda dağılımındaki artışa yönelik önemli teknoloji projeleri arasında yer alıyor.

        Projenin 2030'a kadar finansmanı için federal bütçeden yaklaşık 103 milyar ruble, Büro 1440'ın öz kaynaklarından ise yaklaşık 329 milyar ruble planlanıyor.

        Böylece toplam gelirin yaklaşık 432 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) bölünmesi öngörülürken Rus hükümetinin ilk 16 seri üretim uydusunun şarjı için de 2025'te rezerv fonundan yaklaşık 3,85 milyar ruble kaynak ayrılmıştı.

        Bureau 1440, alçak yörüngedeki uydular üzerinden düşük gecikmeli ve yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti sunmayı hedeflerken bireylerin bireysel olarak, mobil operatörlere, ulaştırma hizmetlerine, sanayi tesislerine ve karasal iletişim merkezlerinin sınırlı olduğu birimlere hizmet vermesini planlamaktadır.

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        UZAYDAN 1 GİGABİT İNTERNET HEDEFİ

        Şirketin düzenine göre yaklaşık 800 kilometrelik irtifadaki yörüngelerde çalışması planlanan sistem kullanıcı terminallerine 1 gigabit kadar internet hızı ve 70 milisaniyeye kadar gecikme süresi hedefleniyor.

        Rassvet'in seri üretim uydularında karasal mobil şebekeler ile uydu sonuçları birlikte çalışma imkanı sağlayan 5G NTN iletişim mimarisinin yanı sıra uydular arası lazer haberleşme terminalleri kullanılıyor.

        Bureau 1440, daha önce gerçekleştirilen testlerde iki uydu arasında 1000 kilometreyi aşan mesafeden 10 gigabitlik lazer bağlantısının yapıldığını açıklamıştı.

        Lazer iletişim sistemi sayesinde her uydu için doğrudan yer istasyonuna taşınması yerine yörüngedeki diğer uydular üzerinden amaçlanıyor.

        Uydularda ayrıca yörüngedeki konumların değiştirilmesi ve çalıştırılabilirliğinin kontrol edilmeleri için plazma itki sistemleri ile geliştirilmiş enerji sistemleri bulunmaktadır.

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        Rassvet'in özellikle Sibirya, Rusya'nın Uzak Doğu bölgeleri ve Kuzey Kutbu çevresinde fiber optik altyapının kurulumunun zor veya olduğu yerlerde kullanılması öngörülüyor.

        BAZ İSTASYONLARINDAN UÇAKLARA UYDU İNTERNETİ

        Rus telekomünikasyon şirketleri de Bureau 1440 ile uydu bağlantılarının mobil haberleşmelerin yapılmasında kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

        Ülkenin en büyük telekomünikasyon belirleyiciden MegaFon ile Bureau 1440 arasında yapılan anlaşma kapsamında, karasal bağlantının yetersiz olduğu verilerki baz istasyonlarının Rassvet üzerinden internete bağlanması planlanıyor. İlk aşamada 2027'de 500 baz istasyonunun sisteminin dahil edilmesi hedefleniyor.

        Bureau 1440, faaliyet gösterdiği sektörde Rassvet'in kullanım genişletmesini genişletmeye hazırlanıyor.

        Şirket ile Rus Demiryolları arasında çalışmalar kapsamında Sapsan ve Lastoçka tipi hızlı trenlerde uydu internet kullanımı planlanırken trenlere yönelik kullanıcı terminallerinin testleri sürüyor.

        Bureau 1440 ayrıca Aeroflot ile uçaklarda yüksek hızlı internet hizmetine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Sistemin planlandığı şekilde devreye alınmasıyla Rassvet'in karasal iletişiminin sağlanmakta olduğu bilgisayarların hareket halindeki tren ve uçaklara kadar farklı alanlarda geniş bant internet hizmeti sağlanması hedefleniyor.

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        #rusya
        #starlink
        #uzay
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