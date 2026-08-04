Rusya gölge filosunu büyütüyor

Financial Times'ın denizcilik veri şirketi Windward'tan aktardığına göre, son altı ayda en az sekiz adet ikinci el LNG tankeri satıldı ve bu tankerler Rus kargolarını taşımak için kullanıldı. Bu da filonun büyüklüğünü, Rusya'nın Zvezda tersanesinde inşa edilen iki yeni gemi de dahil olmak üzere 25 gemiye çıkarıyor.

Habere göre büyüyen filo, Moskova'nın 2027'de kısıtlamalar sıkılaştığında bile doğalgaz sevkiyatına devam etmesini sağlayacak. Bu nedenle bu durum, Rusya'nın Batı yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı 'gölge filosuna' benziyor. Financial Times'a konuşan kıdemli araştırmacı olan Irina Mironova şunları söyledi "Petrol kaçakçılığı konusunda İran ve Venezuela'da emsaller vardı. Ancak yaptırım uygulandığı zamana kadar hiçbir ülke gaz üretiminde bu teknolojik ilerleme seviyesine ulaşmamıştı. Bu eşsiz bir olay" diye ekledi.

Bu yılın ilk yarısında Sibirya'daki Yamal tesisinin üretiminin neredeyse tamamını satın alan AB ülkelerinin, 2027'den itibaren Rusya'dan tüm LNG ithalatı yasaklanacak. Novatek'in Arctic LNG 2 projesi de dahil olmak üzere bazı Rus LNG tesisleri zaten ayrı önlemler kapsamında yaptırımlara tabi tutuluyor. Rusya'nın petrol arama ve transferinde kullanılan gizli filosu, Batı sigorta ve evrak sistemlerinin dışında faaliyet gösteren binden fazla gemiden oluşurken, Moskova çok daha karmaşık gemiler olan doğalgaz taşıyıcıları alanına girmekte daha yavaş davrandı.

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Haberdeki Kpler verilerine göre, Rusya'nın yakın zamanda satın aldığı dört doğalgaz gemisi, Batı yaptırımları altındaki LNG'yi işleyen merkezlerden hacimli sevkiyatlar gerçekleştirdi. Hepsi artık Rus bayrağı altında ve benzer yeni isimler aldı: Kosmos (Rusça'da "uzay"), Orion, Merkuriy ve Luch. Rusya ayrıca uzak doğu kıyısındaki Zvezda tersanesinde ilk iki LNG taşıyıcı gemisini inşa etti. Bunlardan ilki olan Aleksey Kosygin, Aralık ayında devlet denizcilik devi Sovcomflot'a teslim edildikten sonra şu an Arctic LNG 2'den kargo taşıyor olarak görünüyor. İkinci gemi olan Konstantin Posiet ise bu ay düzenlenen bir törenle adlandırıldı.

NOVATEK RUS LNG PAZARINA HAKİM

Özel sektöre ait Novatek, Rusya'nın LNG pazarında hakim konumda. Rusya'nın resmi istatistik kurumuna göre, amiral gemisi Sibirya tesisi Yamal, yaptırımlardan etkilenen Arctic LNG 2 tesisiyle birlikte ülkenin üretiminin yüzde 65'inden fazlasını karşılıyor.

Devlet enerji devi Gazprom'a ait Rusya'nın uzak doğusundaki Sakhalin-2 projesi ise üretimin yüzde 30'unu karşılıyor.

Büyük bir doğalgaz taşıma şirketi olan Exmar'ın CEO'su Carl-Antoine Saverys, Exmar'ın, grubunun yüzer doğalgaz depolama gemilerine dönüştürdüğü ikinci el LNG taşıyıcıları için Rus alıcılarla rekabet ettiğini söyledi. "Piyasaya çok sayıda eski gemi çıkıyor, bu yüzden bunların bir kısmının Rus filosuna gideceğine inanıyorum" diye konuştu.