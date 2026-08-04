Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.520,51 %0,82
        DOLAR 47,5599 %0,07
        EURO 54,7776 %0,10
        GRAM ALTIN 6.223,30 %0,42
        FAİZ 41,72 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 90,37 %1,57
        BITCOIN 63.604,00 %-0,22
        GBP/TRY 63,9200 %0,04
        EUR/USD 1,1509 %0,00
        BRENT 85,06 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 10.175,09 %0,42
        Haberler Ekonomi Enerji Rusya gölge filosunu büyütüyor

        Rusya gölge filosunu büyütüyor

        Rusya; Avrupa Birliği'nin önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan LNG sevkiyatına yönelik yasağı öncesinde, ikinci el gemiler ve tankerler ile birlikte doğalgaz taşıyan gemilerden oluşan gizli filosunu sessizce genişletiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rusya gölge filosunu büyütüyor

        Financial Times'ın denizcilik veri şirketi Windward'tan aktardığına göre, son altı ayda en az sekiz adet ikinci el LNG tankeri satıldı ve bu tankerler Rus kargolarını taşımak için kullanıldı. Bu da filonun büyüklüğünü, Rusya'nın Zvezda tersanesinde inşa edilen iki yeni gemi de dahil olmak üzere 25 gemiye çıkarıyor.

        Habere göre büyüyen filo, Moskova'nın 2027'de kısıtlamalar sıkılaştığında bile doğalgaz sevkiyatına devam etmesini sağlayacak. Bu nedenle bu durum, Rusya'nın Batı yaptırımlarından kaçınmak için kullandığı 'gölge filosuna' benziyor. Financial Times'a konuşan kıdemli araştırmacı olan Irina Mironova şunları söyledi "Petrol kaçakçılığı konusunda İran ve Venezuela'da emsaller vardı. Ancak yaptırım uygulandığı zamana kadar hiçbir ülke gaz üretiminde bu teknolojik ilerleme seviyesine ulaşmamıştı. Bu eşsiz bir olay" diye ekledi.

        Bu yılın ilk yarısında Sibirya'daki Yamal tesisinin üretiminin neredeyse tamamını satın alan AB ülkelerinin, 2027'den itibaren Rusya'dan tüm LNG ithalatı yasaklanacak. Novatek'in Arctic LNG 2 projesi de dahil olmak üzere bazı Rus LNG tesisleri zaten ayrı önlemler kapsamında yaptırımlara tabi tutuluyor. Rusya'nın petrol arama ve transferinde kullanılan gizli filosu, Batı sigorta ve evrak sistemlerinin dışında faaliyet gösteren binden fazla gemiden oluşurken, Moskova çok daha karmaşık gemiler olan doğalgaz taşıyıcıları alanına girmekte daha yavaş davrandı.

        REKLAM

        Haberdeki Kpler verilerine göre, Rusya'nın yakın zamanda satın aldığı dört doğalgaz gemisi, Batı yaptırımları altındaki LNG'yi işleyen merkezlerden hacimli sevkiyatlar gerçekleştirdi. Hepsi artık Rus bayrağı altında ve benzer yeni isimler aldı: Kosmos (Rusça'da "uzay"), Orion, Merkuriy ve Luch. Rusya ayrıca uzak doğu kıyısındaki Zvezda tersanesinde ilk iki LNG taşıyıcı gemisini inşa etti. Bunlardan ilki olan Aleksey Kosygin, Aralık ayında devlet denizcilik devi Sovcomflot'a teslim edildikten sonra şu an Arctic LNG 2'den kargo taşıyor olarak görünüyor. İkinci gemi olan Konstantin Posiet ise bu ay düzenlenen bir törenle adlandırıldı.

        NOVATEK RUS LNG PAZARINA HAKİM

        Özel sektöre ait Novatek, Rusya'nın LNG pazarında hakim konumda. Rusya'nın resmi istatistik kurumuna göre, amiral gemisi Sibirya tesisi Yamal, yaptırımlardan etkilenen Arctic LNG 2 tesisiyle birlikte ülkenin üretiminin yüzde 65'inden fazlasını karşılıyor.

        Devlet enerji devi Gazprom'a ait Rusya'nın uzak doğusundaki Sakhalin-2 projesi ise üretimin yüzde 30'unu karşılıyor.

        Büyük bir doğalgaz taşıma şirketi olan Exmar'ın CEO'su Carl-Antoine Saverys, Exmar'ın, grubunun yüzer doğalgaz depolama gemilerine dönüştürdüğü ikinci el LNG taşıyıcıları için Rus alıcılarla rekabet ettiğini söyledi. "Piyasaya çok sayıda eski gemi çıkıyor, bu yüzden bunların bir kısmının Rus filosuna gideceğine inanıyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yayla sahilinde korkuluk faciası: Genç kadın kayalıklara düştü

        Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Yayla Sahili'nde meydana gelen olayda, gençlerin yaslandığı korkulukların devrilmesi sonucu bir genç kadın kayalıklara düşmesi sonucu yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Her 6 kadından biri yaşıyor ama yardım almıyor
        Her 6 kadından biri yaşıyor ama yardım almıyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        SGK’nın prim gelirleri arttı
        SGK’nın prim gelirleri arttı
        "Çok fazla para kazanıyorlar"
        "Çok fazla para kazanıyorlar"
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül