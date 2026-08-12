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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Ryanair’dan Google Cloud hamlesi! Havacılıkta yapay zeka ile yeni dönem

        Ryanair’dan Google Cloud hamlesi! Havacılıkta yapay zeka ile yeni dönem

        Avrupa'nın yolcu sayısı bakımından en büyük havayolu şirketi Ryanair, Google ile beş yıllık kapsamlı bir bulut ortaklığı imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Google'ın Gemini yapay zeka araçları ve DeepMind modelleri, mürettebat planlamasından filo bakımına, operasyonel karar alma süreçlerinden uçuş kesintilerinin azaltılmasına kadar geniş bir alanda kullanılacak. 35 bin çalışana Google Workspace ve Google Cloud hizmetleri yaygınlaştırılacak. Mevcut Amazon Web Services altyapısına eklenen dual-cloud stratejisiyle hem kesinti riski minimize edilecek hem de 2034'e kadar yıllık 300 milyon yolcu hedefine teknolojik destek sağlanacak. Finansal detayları açıklanmayan anlaşma, havacılık sektöründe yapay zekanın operasyonel verimliliği artırmadaki kritik rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:01 Güncelleme:
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        Havacılıkta yapay zeka ile yeni dönem

        YENİ ÇİFT BULUT STRATEJİSİ

        Ryanair, halihazırda Amazon Web Services (AWS) kullandığını ve Google Cloud’u ikinci bir bulut sağlayıcısı olarak devreye alacağını açıkladı. Bu dual-cloud yaklaşımı, teknoloji kesintisi riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Şirket CEO’su Eddie Wilson, “Bu büyümeyi desteklemek için mükemmel bir altyapı dayanıklılığına ihtiyacımız var. Yeni dual-cloud stratejimiz bunu sağlıyor; aynı zamanda hızımıza ve verimliliğe odaklanan teknoloji ortaklarıyla ilerliyoruz” dedi. Anlaşma kapsamında Google Workspace ve Google Cloud hizmetleri, Ryanair’in ağındaki 35 bin çalışana yaygınlaştırılacak. Bu adım, şirketin 2034 yılına kadar yıllık 300 milyon yolcu taşıma hedefine ulaşmasında kritik bir teknolojik omurga oluşturacak.

        GEMİNİ AI VE DEEPMIND MODELLERİ OPERASYONLARA NASIL ENTEGRE EDİLECEK?

        Ryanair, Gemini Enterprise platformunu kullanarak özel yapay zeka ajanları geliştirecek. Bu ajanlar, bazı operasyonel kararları otomatikleştirecek, mürettebat planlamasını optimize edecek ve uçuş kesintilerini azaltmaya yardımcı olacak. Ayrıca Google DeepMind modellerinden AlphaEvolve ve WeatherNext’in de filo operasyonları ile bakım planlamasında kullanılacağı belirtildi. Bu teknolojiler, özellikle hava durumu tahminleri, bakım optimizasyonu ve kaynak yönetimi gibi alanlarda daha isabetli kararlar alınmasını sağlayacak. Google Cloud’un Birleşik Krallık, İrlanda ve Sahraaltı Afrika Başkan Yardımcısı Maureen Costello, anlaşmayı şöyle değerlendirdi:

        “Bu anlaşma, üretken yapay zekanın ölçekte devreye alınmasının, sektör liderlerinin güvenli şekilde büyümesine, operasyonel maliyetleri düşürmesine ve seyahat deneyimini yeniden tanımlamasına nasıl yardımcı olabileceğini gösteriyor.”

        HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YAPAY ZEKA DALGASI

        Ryanair’in bu adımı, havacılık endüstrisinde yapay zekanın giderek daha geniş alanlara yayıldığının somut bir örneği. SITA ve IATA’nın çalışmaları, havayollarının müşteri hizmetleri, operasyon yönetimi ve bakım süreçlerinde AI kullanımını hızla artırdığını ortaya koyuyor. Amaç net: Verimliliği yükseltmek, maliyetleri kontrol altında tutmak ve yolcu deneyiminde kesintisiz bir standart yakalamak. Ryanair’in Google ile kurduğu bu ortaklık, finansal şartları açıklanmasa da, düşük maliyetli taşıyıcı modelinin teknolojiyle nasıl daha da güçlendirilebileceğini gösteren önemli bir referans noktası haline geliyor. Şirket, hem mevcut operasyonlarını daha akıllı hale getirmeyi hem de gelecekteki büyük ölçekli büyümeyi sağlam bir dijital temel üzerine oturtmayı hedefliyor.

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