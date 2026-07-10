ŞA-RA Enerji'de talep toplamanın son günü

ŞA-RA Enerji’nin halka arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan geniş konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

ŞA-RA Enerji’nin arz edilecek toplam payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si grup çalışanlarına 'eşit dağıtım' yöntemiyle sunuluyor. Toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50'lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor. Öte yandan, asgari 115.001 adet ve üzerinde başvuru yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10'luk kısım ise 'oransal dağıtım' yöntemiyle karşılanacak.

Halka arz kapsamında ŞA-RA Enerji’nin sermayesi 400.000.000 TL’den 444.500.000 TL’ye çıkarılarak, 44.500.000 TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Ayrıca mevcut şirket ortaklarından Şadi Türk’e ait 35.600.000 TL nominal değerli 35.600.000 adet ve Hilkat Mor’a ait 8.900.000 TL nominal değerli 8.900.000 adet hamiline yazılı C grubu paylar da halka arz kapsamında satışa sunulacak. Bu suretle toplam 89.000.000 TL nominal değerli 89.000.000 adet hamiline yazılı C grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Talep miktarı 1 (bir) lot (1 TL nominal değer) ve katları şeklinde olacak. 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Sermaye artışı ve ortak satışı sonucu çıkarılacak payların mevcut sermayeye oranı %22,25, sermaye artışı sonucunda sermayeye oranı ise %20,02 olacak. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye'de alanındaki ilk ve 6.230.000.000 TL ile 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.