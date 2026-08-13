Sabancı Holding’in ilk yarıda net kârı 14,5 milyar TL oldu

Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısındaki bu dönemde Sabancı Holding, Akçansa’daki yüzde 39,72 oranındaki hisselerinin tamamını 1,1 milyar ABD doları şirket değeri üzerinden 18 Haziran 2026 tarihinde satarak yaklaşık 428 milyon dolar nakit elde etti. Ayrıca, hisse devri 31 Temmuz’da tamamlanan Carrefoursa satışının yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Holding’in finansal sonuçlarına yansıması bekleniyor.

“PORTFÖYÜMÜZÜ DAHA DİRENÇLİ VE GELECEĞE DAHA HAZIR HALE GETİRİYORUZ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, sahip oldukları portföyü dinamik ve disiplinli bir anlayışla yönettiklerini ifade ederken, “Bu süreçte en büyük önceliğimiz portföyümüzün sürdürülebilir değer yaratmasını sağlamak. Sabancı Holding olarak sahip olduğumuz portföyü daha dirençli ve geleceğe daha hazır hale getirirken, bazı işlerimizi doğru zamanda devretmeyi de dinamik portföy yönetimi anlayışımız için gerekli bir disiplin olarak değerlendiriyoruz. Akçansa ve Carrefoursa’da gerçekleştirdiğimiz pay devirlerimiz de bu anlayışın bir göstergesi. Bu devirlerin finansal sonuçlarımıza olumlu katkısını yılın geri kalan dönemlerinde daha net şekilde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLARIMIZIN YÜZDE 90’I TÜRKİYE’YE”

Sabancı’nın güçlü bilanço yapısını korurken, odaklandığı büyüme alanlarında da yatırıma devam ettiğinin altını çizen Kıvanç Zaimler, “2021 yılından bu yana toplam yatırımlarımız banka ve finansal hizmetler dahil 9,7 milyar dolara ulaşırken, yatırımlarımız içerisinde ülkemiz için seferber ettiğimiz yatırımların oranı da yüzde 90 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, Sabancı’nın yatırımlarında her zaman Türkiye’yi önceliklendirdiğinin en önemli göstergesi” dedi.

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SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ, GÜÇLÜ PERFORMANSLARINI SÜRDÜRÜYOR

Kıvanç Zaimler, Topluluk şirketlerinin ilk yarı performanslarıyla ilgili de şunları söyledi:

Türkiye’nin elektrik altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarını hızlandıran Enerjisa Enerji, yılın ilk yarısında elektrik dağıtım şebekesi yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artırdı. Şirket, şebekenin modernizasyonu, dijitalleşmesi ve artan elektrik talebine hazırlanmasına yönelik yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji dönüşümünü desteklemeye devam ediyor.

Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da toplam 269 MW kurulu güce sahip dört rüzgâr enerji santralini devreye aldı. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA-2) yolculuğunu tamamladığında ülkenin toplam rüzgâr kurulu gücünün yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılamayı hedefleyen Enerjisa Üretim, devam eden yatırımların tamamlanması ve yeni kapasite artışlarının devreye alınmasıyla 2028'in sonu itibarıyla en az 6 bin 250 MW kurulu güce ulaşmayı planlıyor.

ABD'deki enerji alanında büyüme yolculuğunda önemli bir adımı daha tamamlayan Sabancı Renewables, Teksas eyaletinde toplam 286 MWdc kapasiteli Lucky 7 ve Pepper güneş enerjisi santralleri için 382 milyon dolar proje finansmanı ve 151 milyon dolar vergi teşviki bazlı finansman sağladı.

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Türkiye ekonomisini güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdüren Akbank, 2026 yılının ilk yarısında ülke ekonomisine sağladığı kredi desteğini 2 trilyon 233 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 913 milyar TL seviyesine çıkardı.

Türkiye’nin tek kalsiyum alüminat çimento (CAC) üreticisi Çimsa, CAC üretiminde ve satışında aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine ulaşırken, global büyüme vizyonu doğrultusunda CAC ürün ailesini ilk kez Japonya’ya ihraç etti. Ayrıca Çimsa, Eskişehir Fabrikası'nda Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi yatırımını tamamlayarak devreye aldı. Çimsa, İrlanda'daki Mannok tesisine ülkenin en büyük çatı tipi güneş enerjisi santralini (GES) kurmak için çalışmalara başladı. Mannok, satın almanın ardından kısa süre içinde ilk temettü dağıtımını gerçekleştirdi. Bu gelişme, başarılı entegrasyon sürecinin yanı sıra şirketin güçlü operasyonel performansını ve değer yaratma kapasitesini ortaya koyuyor. Mannok, Çimsa'nın uluslararası büyüme stratejisine; güçlü nakit üretimi ve hissedar değeri yaratan sürdürülebilir performansıyla katkı sağlamaya devam ediyor.

Brisa, özellikle yenileme segmentindeki güçlü büyüme, etkin kanal yönetimi ve iyileşen ürün karmasının katkısıyla yılın ilk yarısında başarılı bir operasyonel performans ortaya koydu; hacim artışını kârlılığa dönüştürerek FAVÖK marjını anlamlı ölçüde artırdı. 2013’te girdiği Moldova’da pazar liderliğine ulaşarak, uluslararası pazarlarda büyümesini sürdüren Lassa, ülkedeki ilk tabelalı mağazasını başkent Kişinev’de açtı.

Geçtiğimiz yıl Endonezya’da yaşanan sel felaketinin ardından operasyonel faaliyetlerini hızla yeniden normalleştiren Kordsa, kompozit iş kolundaki yüksek katma değerli büyümesini sürdürürken operasyonel verimlilik ve güçlü ürün karması sayesinde ilk yarıda değer yaratmaya devam etti.

Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda araç parkını genişletmeyi sürdüren Temsa, yılın ilk yarısında satışlarını adet bazında yüzde 20 artırmayı başardı. Temsa, söz konusu dönemde, elektrifikasyon dönüşümünün Avrupa’daki öncülerinden Litvanya’ya 15 adet elektrikli otobüs teslim ederken, 2026 yılı içinde teslimatı planlanan diğer araçlarla birlikte, Litvanya yollarındaki Temsa markalı araç sayısı 321’e ulaşacak.

Hayat ve bireysel emeklilik alanında özel sektörün lider şirketi Agesa, ilk yarıda hayat sigortası ve bireysel emeklilik iş kollarındaki güçlü büyümesini sürdürerek prim üretimini ve operasyonel kârlılığını artırmaya devam etti.