Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.065,03 %-1,20
        DOLAR 48,6401 %0,03
        EURO 56,1688 %-0,05
        GRAM ALTIN 6.682,12 %-0,57
        BITCOIN 76.679,00 %-3,04
        FAİZ 40,28 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 98,03 %-0,87
        GBP/TRY 65,5990 %-0,16
        EUR/USD 1,1539 %-0,09
        BRENT PETROL 104,64 %1,42
        ÇEYREK ALTIN 10.943,89 %-0,40
        Haberler Ekonomi Enerji "Sıfır atık" ilk kez COP gündemine taşınıyor

        "Sıfır atık" ilk kez COP gündemine taşınıyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel bir markaya dönüşen sıfır atığın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) ile ilk kez COP gündemine taşınacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sıfır atık" ilk kez COP gündemine taşınıyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, COP31 hazırlıkları, Türkiye'nin eylem gündemindeki öncelikleri ve iklim müzakerelerinde öne çıkması beklenen başlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        COP31'e iki aydan az süre kaldığını anımsatan Hasar, hazırlık sürecinde taraf ülkelerle yoğun diplomasi trafiği yürüttüklerini belirtti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile çeşitli temaslarda bulunduklarını anlatan Hasar, zirvede hangi başlıkların konuşulacağına ilişkin diplomatik çalışmaların yanı sıra organizasyonun lojistik altyapısına yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

        REKLAM

        COP süreçlerinin "müzakere" ve "eylem" gündemi olmak üzere iki temel bölümden oluştuğunu dile getiren Hasar, COP31'de 60'ın üzerinde kararın ele alınacağını ifade etti.

        Hasar, COP31'in ilk haftasında bütün ülkelerin teknik heyetlerinin bir araya gelerek müzakereler yürüteceğini, ikinci haftada ise ülkelerin bakanlarının devreye girmesiyle ortak paydada uzlaşı aranacağını kaydetti.

        ADİL GEÇİŞ MEKANİZMASI

        Halil Hasar, COP31'in müzakere gündeminde "uyum finansmanı", "azaltım çalışma programı" ve "adil geçişin" önemli başlıklar arasında olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Adil geçiş mekanizmasının hayata geçirilmesine yönelik kararlar alınmasının kendisini en çok heyecanlandıran konulardan biri olduğunu dile getiren Hasar, bu yönde alınacak kararların, COP31'in sonraki COP'lara bırakacağı önemli miraslardan biri olabileceğini söyledi.

        Prof. Dr. Hasar, COP31'in eylem gündeminde Türkiye açısından öne çıkan başlıklardan birinin de sıfır atık olduğunu vurgulayarak, "Sıfır atık çok önemli bir gündem. Sıfır atık ilk kez bir COP sürecine alınıyor. Sıfır atığın emisyon azaltımına katkısı gündeme gelecek." diye konuştu.

        REKLAM

        Organik atıklardan kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılmasının bu kapsamda ele alınacağını dile getiren Hasar, metanın atmosfere bırakılmadan yakalanarak faydalı bir enerji kaynağına dönüştürülmesine ilişkin konuların görüşüleceğini bildirdi.

        Hasar, sıfır atık yaklaşımının kaynak tasarrufuna da katkı sunduğunu, ikincil ham maddelerin yeniden sanayi ve imalat süreçlerinde kullanılmasının COP31 gündeminde yer alacağını ifade etti.

        Ülkelerin, COP31'den farklı öncelik ve beklentilerinin bulunduğunu belirten Hasar, ülkelerin özel şartlarının alınacak kararlarda dikkate alınmasını beklediğini kaydetti.

        REKLAM

        "BÜTÜN ÜLKELERİN SAHİPLENMESİ ÖNEMLİ"

        COP31'de öne çıkacak konulardan birinin "kayıp ve zarar fonu" olacağını belirten Hasar, fon kapsamında ihtiyaç duyan gelişmekte olan ülkelere sağlanan katkının istenilen seviyeye ulaşmadığına dikkati çekti.

        Uyum finansmanının da önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu söyleyen Hasar, uyum fonunun ölçeği ve miktarının artırılmasına yönelik karar alınmasının önemini vurguladı.

        İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı önlem alınmasını sağlayacak kararların da COP31'de önem taşıyacağına işaret eden Hasar, 2035'e kadar küresel elektrifikasyonda yüzde 35 seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğini söyledi.

        REKLAM

        Hasar, şunları kaydetti:

        "2035 yılına kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi küresel ölçekte olacak, her ülke için ayrı ayrı belirlenmiş bir hedef değil. Dünyanın bazı bölgelerinde elektrifikasyon oranları yüksek seviyelerdeyken, başka bölgelerinde elektriğe erişemeyen toplumlar da var. Bu nedenle küresel ölçekte yüzde 35'lik hedefin sağlanması ve bütün ülkelerin bunu sahiplenmesi önemli."

        COP31'i bir "Uygulama COP" olarak ortaya koyduklarını belirten Hasar, Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yıllık dönemine girildiğini, ilk 10 yılda ülkelerin taahhütlerini verdiğini ve çok sayıda karar alındığını hatırlattı. Hasar, "Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yıllık döneminde artık uygulamanın başlaması gerekiyor. Ama uygulamak için en önemli nokta finans. Finansla birlikte teknolojiyi de oluşturmamız lazım." dedi.

        REKLAM

        Hasar, finans ve teknoloji konusunda önemli kararlar alınmasının yalnızca COP31'in başarısı olmayacağını, bunun dünyanın geleceği açısından da önem taşıdığını söyledi.

        Ekim ayında Pasifik'te düzenlenecek Pre-COP'un, COP31 öncesindeki önemli hazırlık aşamalarından biri olduğuna işaret eden Hasar, küçük ada devletlerinin iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşadığına dikkati çekti.

        Trabzon'da düzenlenen "Okyanus ve Denizler Zirvesi"nin bu sürecin hazırlıklarından biri olduğunu dile getiren Hasar, New York'taki toplantılarda COP31'in eylem ve müzakere gündemindeki önemli başlıkların ele alınacağını kaydetti.

        REKLAM

        Pre-COP'ta bir gün "eylem gündeminin", iki gün ise "müzakere başlıklarının" tartışılacağını, tarafların tutumlarının burada yakından izleneceğini belirten Hasar, "Oraya gelen tarafların ve ülkelerin tutumları izleniyor, takip ediliyor, notlar tutuluyor. Ondan sonraki ay ise yoğun bir diplomasi trafiğiyle sorunlu olan ya da kafalarda şüphe bulunan konuları temizlemeye çalışacağız." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sıfır atık
        #cop
        #cop31
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        "Gerçek hayatla ilgisi yok"
        Bakan Tekin: Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı
        Bakan Tekin: Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma
        Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı
        Husiler, Suudi Arabistan'ın 3 kentine saldırdı: 13 yaralı
        "Problem büyük!"
        "Problem büyük!"
        Yargıtay'dan 'şarta bağlı' rüşvet kararı
        Yargıtay'dan 'şarta bağlı' rüşvet kararı
        Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı
        Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Daha 17 yaşındaydı... Öldüren küfür!
        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
        Uyuşturucu taciri balkondan kaçacaktı... Polis ellerinden yakaladı!
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Yıldızlar kırmızı halıda şıklık yarışında
        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!
        Trabzonspor'dan Thomas Reis hamlesi!
        Damga vuran anlar
        Damga vuran anlar
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Sürpriz aşk bir ay sürdü
        Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
        Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Ağrı kesici böbreklerini bitirdi! Hayatını eşi kurtardı
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı
        Babası kendisini suçluyor... 12 yaşındaki Yüsra okula başlayamadı
        Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı
        Dilek'in 12 yıl önce kemikleri bulundu... İskeletinden katillere ulaşıldı
        Rusların kaçırdığı balık büyük oldu
        Rusların kaçırdığı balık büyük oldu
        Ticari araçlarda güç savaşı
        Ticari araçlarda güç savaşı
        "Türkiye'de muadili olmayan kadınım"
        "Türkiye'de muadili olmayan kadınım"