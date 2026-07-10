Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yakalandı

Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden tutuklandı.

Karslı hakkında dün mahkemece tahliye kararı verilmişti. Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren mahkeme, itirazı kabul ederek Karslı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Kararın ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Karslı, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Karslı hakkındaki soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Ekim ayında Papara’ya yönelik yasadışı bahis ve kara para suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında olduğu 5 yöneticinin 28’er yıla kadar hapsi istendi. 2 yıl içerisinde Papara üzerinden 12 milyar TL civarında yasadışı bahis parası çıkışı gerçekleştirildiği anlatılan iddianamede, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 20 kişinin ise 24’er yıla kadar hapsi istenmişti.