SunExpress Ortadoğu uçuşlarına yeniden başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgedeki gelişmeler nedeniyle geçici olarak durdurulan bazı hatlarda uçuşlar yeniden başlarken, seferler kademeli olarak artırılacak ve uçuş ağına yeni rotalar eklenecek.

Buna göre, İzmir-Dubai uçuşları 7 Temmuz'da başlarken, salı ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek. Ayrıca 15 Temmuz'da, çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada iki frekansla başlayacak Antalya-Dubai uçuşlarının ise 4 Eylül'den itibaren haftada üç kez düzenlenmesi planlanıyor.

İzmir-Beyrut seferleri de 15 Temmuz'da başlayacak ve çarşamba, cuma, pazar olmak üzere haftada üç kez düzenlenecek. Antalya-Beyrut hattında ise uçuşlar 16 Temmuz'dan itibaren pazartesi, salı, perşembe, cumartesi olmak üzere haftada dört frekansla gerçekleştirilecek.

SunExpress, Irak'ın Erbil kentine de uçuşlara yeniden başlıyor. Antalya-Erbil seferleri, 15 Temmuz itibarıyla çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek.

Trabzon-Bahreyn hattı seferleri ise 17 Temmuz'da yeniden başlayacak, ilk etapta salı ve cuma olmak üzere haftada iki frekansla gerçekleştirilecek.

SunExpress ayrıca uçuş ağını Suriye pazarıyla genişletiyor. Antalya-Halep hattı 1 Ağustos'ta, İzmir-Halep hattı da 2 Ağustos'ta hizmete girecek. Antalya-Halep hattında çarşamba ve cumartesi, İzmir-Halep hattında ise cuma ve pazar günleri uçuş gerçekleştirilecek.