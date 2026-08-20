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        Haberler Ekonomi Teknoloji TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 19:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

        Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor.

        Bu kapsamda TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor.

        Bunlar arasında TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alıyor.

        TEKNOFEST Mavi Vatan'da teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, stant etkinlikleri, atölyeler ile deniz ve hava gösterileri de gerçekleştirilecek.

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        #TEKNOFEST
        #haberler
        #teknoloji
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