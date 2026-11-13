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        Haberler Ekonomi Teknoloji Teknoloji devlerine yapay zeka davası

        Teknoloji devlerine yapay zeka davası

        ABD'de 5 büyük teknoloji şirketine, geliştirdikleri yapay zeka temelli teknolojilerin insanlık için ciddi riskler oluşturduğu ve yeterince kontrol edilemediği iddiasıyla dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Teknoloji devlerine yapay zeka davası

        ABD basınında yer alan haberlere göre, "Alliance for Secure AI" öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, teknoloji devleri Anthropic, Google, Meta, OpenAI ve SpaceX Super Intelligence'a karşı dava açtı.

        Davayı, bahsi geçen şirketlerce geliştirilen yapay zeka sistemlerinin insanlık için ciddi riskler oluşturduğu ve yeterince kontrol edilemediği gerekçesiyle açan davacılar, şirketlerin yapay zeka sistemlerinin kontrol edilemediğini bilmelerine rağmen daha güçlü modeller geliştirmeyi sürdürdüğünü öne sürdü.

        Davacılar, şirketlerden bu çalışmaların durdurulmasını talep etti.

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        #Yapay Zeka
        #Meta
        #google
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