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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Teknoloji dünyasını buluşturan GITEX AI Europe 2026 başladı

        Teknoloji dünyasını buluşturan GITEX AI Europe 2026 başladı

        Küresel teknoloji şirketlerinden yenilikçi girişimlere kadar binlerce aktörü bir araya getiren GITEX Ai Europe 2026, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        GITEX AI Europe 2026 başladı

        Messe Berlin'de düzenlenen ve Avrupa'nın en yüksek uluslararası katılım çeşitliliğine sahip yapay zeka etkinliklerinden biri olmaya aday gösterilen GITEX Ai Europe 2026'da, siber güvenlik, bulut bilişim, kuantum bilişim ve dijital altyapı alanlarındaki son yenilikler vitrine çıkıyor.

        80 ülkeden 800'den fazla kurumsal katılımcı ve yapay zeka girişiminin yer aldığı etkinlikte, katılımcıların yüzde 75'ini Avrupa merkezli şirketler oluşturuyor.

        Politika yapıcıları, araştırmacıları, girişimcileri ve yatırımcıları buluşturan fuarda, akıllı ekonomi stratejileri, veri merkezleri ve geleceğin teknolojilerine yönelik stratejik oturumlar düzenleniyor.

        TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ KÜRESEL YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi koordinasyonunda kurulan Türkiye Pavilyonu, fuarda güçlü şekilde yer alıyor.

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        Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlara açılmasını ve küresel ölçekte yatırım çekmesini desteklemek amacıyla kurulan pavilyonda, yapay zeka destekli e-ticaret, tahmine dayalı analitik, hava durumu istihbaratı ve dijital dönüşüm çözümleri geliştiren yerli şirketler, uluslararası yatırımcılar ve inovasyon ekosisteminin paydaşlarıyla bir araya geliyor.

        30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenen fuarda, Türkiye'yi temsilen Appcent, B2Metric, Buluttan, Creentech, Evrim X, FeyoTech, GuardPot, GÜRİŞ, Hipicon, İTÜ ARI Teknokent ve Yedir App yer alıyor.

        GITEX Global'in küresel ekosisteminin Avrupa ayağını oluşturan Berlin'deki organizasyon, Türk girişimlere uluslararası görünürlüklerini artırma ve yeni yatırım kanalları keşfetme imkanı sunuyor.

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "GITEX Ai Europe katılımımızla, Türk girişimlerinin uluslararası büyüme hedeflerini desteklemeyi ve Türkiye'nin yapay zeka, inovasyon ile teknoloji yatırımlarında bölgesel güç merkezi olma konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yatırımcı toplantıları ve risk sermayesi fonlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerin, Türk yapay zeka şirketlerinin küresel ölçekte büyümesine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen bu katılım, Türkiye'nin girişimcilik, inovasyon ve teknoloji ekosistemini küresel ölçekte tanıtırken, yüksek katma değerli şirketlerin uluslararası pazarlara, stratejik ortaklıklara ve yatırım ağlarına erişimini kolaylaştırıyor. Etkinlik, Türk girişimler ile küresel aktörler arasında yeni köprüler kurarak "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez" vizyonunun stratejik hedeflerine de katkı sunuyor.

        BÜYÜK BULUŞMA 9-10 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA

        Berlin'deki bu küresel buluşma, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki bölgesel merkez konumunu pekiştirecek GITEX Ai Türkiye öncesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

        Avrupa, Asya ve geniş Avrasya coğrafyasında Türkiye'nin yapay zeka ve inovasyon alanındaki yükselen konumunu ortaya koyacak GITEX Ai Türkiye, 9-10 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin ev sahipliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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