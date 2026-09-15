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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan güvenli kırtasiye alışverişi uyarısı

        Ticaret Bakanlığı'ndan güvenli kırtasiye alışverişi uyarısı

        Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velileri kırtasiye alışverişlerinde ürün bilgileri, yaş uyarıları ve gerekli işaretleri kontrol etmeleri konusunda uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kırtasiye alışverişinde bunlara dikkat

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, güvenli okul alışverişinin bilinçli tercihle başladığı ifade edildi.

        Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı vurgulanan açıklamada, "Bu dönemde kırtasiye alışverişlerimizi güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmak, çocuklarımızın sağlığını korumak ve tüketici haklarımızı güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        ÜRÜN BİLGİLERİ VE UYARILAR KONTROL EDİLMELİ

        Açıklamada, çocukların sağlığı ve güvenliği için güvenilir satış noktalarının tercih edilmesi, ürünlerde üretici-ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretlerin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, alışverişlerde belge ve fişlerin alınmasının, şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak durulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

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        Güvenli ürünün bilinçli tüketiciyle buluştuğunun unutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Ticaret Bakanlığı olarak çocuklarımızın sağlığını ve tüketicilerimizin haklarını korumak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, velilerimizi güvenli ve bilinçli alışveriş yapmaya davet ediyoruz."

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        #Ticaret Bakanlığı
        #tüketici
        #okul
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