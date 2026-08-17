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        Haberler Ekonomi Emlak Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte arttı

        Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte arttı

        Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,5, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,4 artarken reel olarak ise yüzde 2,2 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ikinci çeyrekte arttı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı.

        TGFE, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,5, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,4 artarken reel olarak ise yüzde 2,2 azaldı.

        Türkiye genelinde, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,4 artan Dükkan Fiyat Endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,2 yükselirken reel olarak ise yüzde 2,4 geriledi.

        Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 artan Ofis Fiyat Endeksi geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,6 yükseldi.

        Ofis Fiyat Endeksi, reel olarak ise yüzde 1,3 azaldı.

        Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2026 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, İstanbul'da yüzde 5,3, Ankara'da yüzde 6,4 ve İzmir'de yüzde 5 artış gösterdi.

        Endeks değerleri geçen yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul'da yüzde 27,8, Ankara'da yüzde 32,5 ve İzmir'de yüzde 25,7 arttı.

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