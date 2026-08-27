TIME100 AI 2026 listesi açıklandı: Yapay zekanın geleceğini şekillendiren 100 isim

TIME Dergisi, TIME100 AI listesini üç yıl önce başlatırken amacını net biçimde ortaya koymuştu: Yapay zekadaki en etkili isimleri belirlemek ve okurlara bu hızlı büyüyen alanı anlamak için bir rehber sunmak. O günden bu yana teknoloji, merak edilen bir yenilikten günlük hayatın ve iş dünyasının vazgeçilmez parçasına dönüştü. Bilgiye erişimin temel yollarından biri haline geldi. Ancak alan aynı zamanda büyük vaatler ve büyük endişelerle dolu, patlayıcı ve bölücü bir döneme girdi.

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LİSTE NASIL BELİRLENDİ?

Bu yılki seçim sürecini Ayesha Javed yönetti. Javed, TIME muhabirleri ve katkıda bulunanlarla aylarca çalışarak yılın ana hikayelerini en iyi yansıtan ve gelişmeleri en fazla etkileyen 100 ismi belirledi. Liste, hem sektörün içindeki hızlı değişimleri hem de dışarıdan yükselen uyarıları yansıtıyor. Son 12 ayda xAI’nin Elon Musk’ı şirketini halka arz ederken, Anthropic’in Dario Amodei’si Pentagon’la yapay zekanın savaşta kullanımı konusunda çatıştı. Oracle’ın Larry Ellison’ı veri merkezi yatırımlarını hızlandırdı, Çinli Moonshot AI’dan Yang Zhilin’in modelleri dikkat çekti. Öte yandan Senatör Bernie Sanders, işçi lideri Liz Shuler ve aktör Joseph Gordon-Levitt gibi isimler süper zeka geliştirilmesinin durdurulması gerektiğini savundu. Sanders, TIME’a “Sonuç olarak süper zekanın gelişimini durdurmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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OPENAI’YE YAKIN BAKIŞ

Listeyle birlikte TIME, ChatGPT’nin 2022’deki çıkışıyla dünyayı heyecanlandıran OpenAI’nin içine benzeri görülmemiş bir bakış attı. Şirket bir dönem ivme kaybetmiş gibi görünse de yöneticiler ürün ve operasyon hatalarını düzelttiklerine inanıyor. Sam Altman hala CEO ve kamuya dönük yüzü olsa da kurucu ortak Greg Brockman gelirden ürün pazarlamasına kadar geniş alanları yönetiyor. Baş araştırmacı Mark Chen ise ekiplerinin yapay genel zekaya “yüzde 80 yol kat ettiğini” belirtiyor. Brockman’ın ifadesiyle şirket “tüm ekonomiyi dönüştürmeyi” hedefliyor. Yeni nesil modeller, süper zeki kişisel asistanlar, yeni çipler, veri merkezleri ve tüketici cihazları vizyonun merkezinde yer alıyor.

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ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE HİKAYELERİ

Elon Musk bu yıl büyük adımlar attı. xAI’yi SpaceX ile birleştirip halka arz etti ve rekor değerlemeye ulaştı. Grok modellerinin yeni sürümlerini yayınladı; güvenlik sıralamalarında ise gerileme yaşadı. Anthropic tarafında Dario ve Daniela Amodei, Claude modelleri ve özellikle Claude Code ile yazılım mühendisliğini dönüştürerek değerleme ve gelirde OpenAI’yi geçti. Pentagon ile yaşanan gerilimlere rağmen düzenlemeyi savunan bir tutum sergilediler.

IBM CEO’su Arvind Krishna, modellerin zamanla meta haline geleceğini ve asıl değerin uygulamalarda olduğunu savunuyor. Google DeepMind’dan Lila Ibrahim ise yeni rolüyle dünyayı hızla ilerleyen yapay zekaya hazırlamaya odaklanıyor; her şirketin bir “yapay zeka hazırlık sorumlusu”na ihtiyaç duyacağını öngörüyor. ByteDance CEO’su Liang Rubo, Doubao asistanı ve Seed serisi modellerle Çin’de ve küresel ölçekte güçlenen konumunu pekiştirdi. Listede ayrıca New York Times’tan A.G. Sulzberger, Broadcom’dan Hock Tan, NIST’ten Arvind Raman, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Kera Health’ten Moustapha Cissé, Nscale’den Josh Payne ve Oracle’dan Larry Ellison gibi isimler de yer alıyor.

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TIME’IN YAPAY ZEKA YATIRIMLARI

TIME, yapay zekayı “zamanımızın en önemli hikayesi” olarak görüyor. Anthropic, Google, Nvidia ve Waymo gibi şirketlerin içine girdi, robotik ve veri merkezi patlamasını raporladı. Geçen aralık ayında “Yapay Zekanın Mimarları”nı Yılın Kişisi seçti. Şimdi Londra, Washington ve San Francisco’da muhabir kadrosunu genişletiyor. “In the Loop” bültenini yeniden başlatıp beş güne çıkaracak. 2027’de Washington’da ilk TIME100 AI Liderlik Forumu’nu düzenleyecek. Amaç, teknolojiyi erişim, hesap verebilirlik ve hem vaatlerini hem risklerini dikkatle inceleyerek her platformda kapsamlı şekilde ele almak.

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TIME100 AI 2026, yapay zekanın hem fırsatlarını hem de yarattığı gerilimleri bir arada yansıtan bir kesit sunuyor. Liste, teknolojinin yönünü belirleyen isimleri takip etmek isteyenler için güncel bir pusula niteliği taşıyor.