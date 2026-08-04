Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.687,93 %2,07
        DOLAR 47,5503 %0,05
        EURO 54,8050 %0,15
        GRAM ALTIN 6.234,90 %0,61
        FAİZ 41,41 %-0,79
        GÜMÜŞ GRAM 90,88 %2,15
        BITCOIN 64.138,00 %0,62
        GBP/TRY 64,0040 %0,17
        EUR/USD 1,1521 %0,10
        BRENT 79,08 %-5,60
        ÇEYREK ALTIN 10.194,06 %0,61
        Haberler Ekonomi Para TL'nin reel değeri temmuzda yükseldi

        TL'nin reel değeri temmuzda yükseldi

        Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,39 puan artarak 105,96'ya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TL'nin reel değeri temmuzda yükseldi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

        Buna göre, 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,39 puan artarak 105,96 oldu. Endeks, haziranda 105,57 düzeyindeydi.

        Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,43 puan artarak 101,5’e çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 9,50 puan, Yİ-ÜFE bazında 4,29 puan arttı.

        TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

        "TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,76, avro ortalama yüzde 0,77 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 1,78, Yİ-ÜFE yüzde 1,52 artmıştır."

        Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etki ettiği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ