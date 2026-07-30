Toyota'nın Türkiye fabrikasında bakım arası

Toyota’nın Avrupa’daki en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya’daki fabrikasında gerçekleştirilecek planlı bakım, revizyon ve modernizasyon çalışmaları kapsamında, 3-17 Ağustos tarihleri arasında üretim faaliyetlerine geçici olarak ara vermeye hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu süreçte gerçekleştirilecek çalışmalarla üretim altyapısının güçlendirilerek operasyonel verimliliğin, üretim sürekliliğinin ve rekabet gücününün ileri taşınması hedefleniyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” sıralamasında beşinci sırada yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda” ise ikinci sırada yer aldı.