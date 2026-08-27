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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump sığır eti kotasını artırdı

        Trump sığır eti kotasını artırdı

        ABD Başkanı Donald Trump, tüketicilere uygun fiyatlı et sağlamak amacıyla, ithal yağsız sığır eti kırpıntıları için tarife kotasını geçici olarak artıran bildiriye imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 08:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump sığır eti kotasını artırdı

        Trump, "Amerikalı Tüketiciler İçin Uygun Fiyatlı Sığır Etinin Daha Fazla Güvence Altına Alınması" başlıklı başkanlık bildirisini imzaladı.

        Bildiride, sığır eti fiyatlarının Amerikalı tüketiciler için yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

        ABD'deki sığır sürüsü sayısının son 75 yılın en düşük seviyesine inmesi, kuraklık, orman yangınları ve parazit salgını nedeniyle Meksika'dan canlı hayvan ithalatına getirilen kısıtlamalar gibi arzı daraltan unsurlara değinilen bildiride, buna karşılık ülkede sığır etine artan talebin fiyatları yukarı çektiği kaydedildi.

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        Bildiride, Amerikalıların uygun fiyatlı sığır etine erişimini sağlamak amacıyla, sığır eti ithalatı tarife kotasının miktarının geçici olarak 300 bin ton artırıldığı kaydedildi.

        Söz konusu ek kotanın, "ilk gelen alır" esasına göre dağıtılacağı belirtilen bildiride, kotanın 100'er bin ton olmak üzere 1 Eylül, 1 Ekim ve 31 Ekim başlangıçlı 30'ar günlük 3 periyotta piyasaya açılacağı aktarıldı.

        Bildiride, ithal edilen etlerin mevcut piyasa fiyatının en az yüzde 25 altında bir fiyatla satılmaması halinde, yabancı üreticilerin haksız kazanç sağlamasını engellemek amacıyla kalan kota artışının iptal edilebileceği vurgulandı.

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        ABD Başkanı Trump geçen hafta, ülkede kıyma fiyatlarını düşürmek amacıyla 90 gün boyunca 300 bin tona kadar sığır etinin kota dışı gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilmesine izin verileceğini açıklamıştı.

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        #ABD Başkanı Donald Trump
        #sığır eti
        #sığır eti kotası
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