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        Haberler Ekonomi Sigorta TSB: “Bütünleşik sigortalar, günlük yaşamda güvenceye erişimi kolaylaştıracak”

        TSB: “Bütünleşik sigortalar, günlük yaşamda güvenceye erişimi kolaylaştıracak”

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik'i, sigortanın günlük yaşamla daha güçlü bağ kurmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendirdi. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, düzenlemenin tüketicinin tercih hakkını korurken ihtiyaç anında uygun güvenceye ulaşmasını kolaylaştıracağını ve sektörün yenilikçi ürün geliştirme kapasitesini destekleyeceğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        "Bütünleşik sigortalar, günlük yaşamda güvenceye erişimi kolaylaştıracak"

        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan Bütünleşik Sigortalar Hakkında Yönetmelik, 12 Kasım 2026 tarihli ve 33428 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, fiziki veya elektronik ortamlarda mal satışı, kiralama ve hizmet satışıyla bağlantılı sunulan sigortaların usul ve esaslarını belirliyor.

        Türkiye Sigorta Birliği, yeni düzenlemenin sigorta güvencesinin tüketicinin ihtiyaç duyduğu noktada sunulması, bilgilendirmenin güçlendirilmesi ve uygulamada güvenin artırılması açısından önemli bir çerçeve oluşturduğunu vurguladı.

        Bütünleşik sigortalar, satın alınan veya kiralanan mal, hizmet ya da bunların finansmanıyla doğrudan bağlantılı risklere yönelik teminatlar sunulmasına imkân tanıyor. Ürünlerin kırılması, çalınması veya arızalanması, ev hayvanlarıyla bağlantılı riskler ve seyahat, konaklama, etkinlik, abonelik gibi hizmetlerin belirli nedenlerle kullanılamaması bu kapsamda değerlendiriliyor.

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        Paylaşımlı veya kısa süreli araç kiralama hizmetleriyle bağlantılı riskler de düzenlemede yer alıyor.

        Bu yapının, tüketicilerin karşılaşabilecekleri riskleri satın alma veya kiralama sürecinde değerlendirmelerine yardımcı olması ve sigorta çözümlerine erişimi kolaylaştırması bekleniyor.

        “SİGORTAYI HAYATIN DOĞAL AKIŞI İÇİNDE DAHA ERİŞİLEBİLİR KILABİLİRİZ”

        Düzenlemeyi değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, şunları söyledi:

        “Sigortacılığın temelinde, bireylerin ve işletmelerin karşılaşabilecekleri risklere karşı güvenceoluşturmak var. Bu güvenceyi ihtiyaçla doğru zamanda buluşturmak ise en az ürünün kendisi kadar önemli. Bütünleşik sigortalar, tüketicinin bir ürün veya hizmet satın alırken bununla bağlantılı riskleri görmesine ve ihtiyacına uygun teminata daha kolay ulaşmasına imkân tanıyor. Yeni düzenlemeyi, sigortayı hayatın doğal akışı içinde daha erişilebilir kılacak ve sigortalılık bilincinin gelişmesini destekleyecek önemli bir adım olarak görüyoruz.

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        Bu modelin sağlıklı gelişmesinde açık bilgilendirme, tüketicinin özgür iradesi ve güvenilir uygulamalar belirleyici olacak. Sigortanın kapsamının, priminin ve teminatı sağlayan şirketin açıkça belirtilmesi; satın alma ve sözleşmeyi sona erdirme süreçlerinin anlaşılır olması, tüketici güvenini güçlendirecektir. Sektörümüzün de bu çerçevede değişen ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi çözümler geliştireceğine inanıyoruz.

        Düzenlemenin hazırlanmasındaki çalışmaları ve sektörümüzün gelişimine katkıları için SEDDK’ye teşekkür ediyoruz. Birliğimiz bünyesinde bu alanda çalışan Bütünleşik Sigorta Çalışma Grubu’muza ve görüşleriyle sürece katkı sunan tüm üyelerimize de emekleri için teşekkür ediyorum. TSB olarak uygulamanın gelişimini takip etmeyi ve sektörümüzün ortak birikimiyle katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

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        TÜKETİCİNİN TERCİH HAKKI VE ŞEFFAFLIK ÖN PLANDA

        Yönetmeliğin öne çıkan hükümleri arasında, sigortanın mal veya hizmet alımının ya da kiralamanın şartı haline getirilememesi bulunuyor. Sigorta satın almayan tüketiciler için fiyat veya diğer satış koşulları aleyhte değiştirilemiyor. Böylece sigorta güvencesi, tüketicinin ihtiyacı ve tercihi doğrultusunda sunuluyor.

        Düzenleme, sözleşmenin sona erdirilmesinde de kolaylık sağlıyor. Tüketici, sona erdirme talebini sözleşmenin kurulmasında kullanılan yöntemle de iletebiliyor ve daha ağır koşullar içeren bir yönteme yönlendirilemiyor. Mal veya hizmet sözleşmesinde cayma, fesih, iptal ya da dönme hakkının kullanılması halinde bağlantılı sigorta sözleşmesi de tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona eriyor. Bununla birlikte düzenleme, bütünleşik sigorta kapsamında sunulabilecek teminatların sınırlarını da belirleyerek zorunlu sigortalar, konut ve işyeri sigortaları ile belirli istisnalar dışındaki araç, sağlık ve hayat sigortalarının bu model kapsamında sunulmasını sınırlandırıyor.

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        SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN GÜVENİLİR UYGULAMA

        TSB, bütünleşik sigortaların gelişiminde tüketicinin doğru bilgilendirilmesinin, teminatların ihtiyaçlara uygun tasarlanmasının ve hizmet süreçlerinin etkin yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Birlik, tüketici haklarını gözeten, sigortaya erişimi kolaylaştıran ve hizmet kalitesini yükselten uygulamaların, sektörün sürdürülebilir büyümesine ve toplumun risklere karşı dayanıklılığının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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