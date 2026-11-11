Turkcell ve Türk Telekom'dan veri merkezi yatırımları

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Ziraat Bankası ev sahipliğinde ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank moderatörlüğünde "Biz Neden Buradayız?" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinin dijitalleşme, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm alanındaki yatırımları öne çıktı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketlerinin veri merkezi yatırımlarından yapay zekâ altyapısına, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji projelerine kadar uzanan çalışmalarını anlattı.

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TURKCELL'DEN 3 MİLYAR DOLARLIK VERİ MERKEZİ YATIRIMI

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin veri merkezi yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Turkcell'in 54 megavatlık veri merkezi kapasitesine sahip olduğunu belirten Koç, 3 milyar dolarlık yatırımla inşaatı devam eden 3 veri merkezinin kaba inşaatının aralık ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Koç, "2028'in ikinci yarısında inşallah Türkiye'ye bir hyperscaler (hiper ölçekli bulut hizmeti sağlayıcısı) gelmiş olacak. Buradan da bunun müjdesini vermek isterim. İnşaatlar devam ediyor." dedi.

Türkiye'nin bölgesel bir veri merkezi ve yapay zekâ üssü olabileceğini belirten Koç, bu alandaki yatırımların uzun vadeli getirisine dikkat çekti.

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"DÜNYADA ŞU ANDA ENERJİ KRİZİ VAR"

Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle veri merkezlerinin enerji ihtiyacının daha stratejik hale geldiğini ifade eden Koç, "Yapay zekâya baktığımız zaman şu anda dünyada veri merkezi veya çip krizi yok. Şu anda dünyada enerji krizi var." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, tüm paydaşların konuya bütüncül bir stratejiyle yaklaşması gerektiğini belirterek Türkiye'nin özellikle bölgede veri merkezi ve yapay zekâ merkezi olma konusunda önemli bir örnek oluşturabileceğini söyledi.

GİGABAYT BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 23 AZALDI

Turkcell'in enerji verimliliği çalışmalarına da değinen Koç, daha yüksek internet kapasitesi ve veri hızını daha düşük enerji tüketimiyle sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

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Bu kapsamda geçen yıl itibarıyla gigabayt başına enerji tüketimini yüzde 23 azalttıklarını açıklayan Koç, akıllı teknolojiler ve yapay zekâdan yararlandıklarını anlattı.

Bazı baz istasyonlarının kullanıcıların uyuduğu saatlerde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla düşük güç moduna geçtiğini belirten Koç, Turkcell'in 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda baz istasyonlarını yenilediğini ve veri merkezi yatırımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

TÜRK TELEKOM ANKARA VE İSTANBUL'DA YENİ VERİ MERKEZLERİ AÇACAK

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de şirketin dijital ve yeşil dönüşümü birlikte yönetmeye çalıştığını belirterek veri merkezi yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Veri merkezlerinin şirket açısından önemli bir yatırım alanı olduğunu ifade eden Şahin, "Bu ay içinde Ankara'daki 3'üncü veri merkezimizi, önümüzdeki yılın başında da İstanbul'daki 4'üncü veri merkezimizi açacağız." dedi.

Bu yatırımların yüksek enerji ihtiyacına işaret eden Şahin, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklarla karşılanmasına yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi.

1000 MEGAVATIN ÜZERİNDE GES YATIRIMI

Türk Telekom'un kendi enerji tüketimini güneş enerjisi santralleriyle karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Şahin, "Öz tüketimimiz içerisinde 1000 megavatın üzerinde bir öz tüketimi kendi yapmış olduğumuz GES'le çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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Şahin, Malatya'da kurulacak veri merkezine ilişkin de bilgi vererek, bu yatırım kapsamında 360 megavatlık bir santralin temelinin atılacağını bildirdi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE MODEM GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Türk Telekom'un geri dönüşüm çalışmalarına da değinen Şahin, 1 milyonun üzerinde modemin geri dönüşümü için yatırım yaptıklarını söyledi.

Şahin, "1 milyonun üzerinde modemin geri dönüşümü için çok para harcıyoruz ama ilerleyen süreçte çok para kazanacağımızı düşünüyoruz. Bunu bir finansal sonuç olarak söylüyorum. Doğaya, geri dönüşüme ve sürdürülebilirliğe yapılan her yatırımın geri dönüşü olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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TVF PORTFÖYÜNDEKİ 8 ŞİRKETİN YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI 6 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Oturumda konuşan Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefi ve 2030 enerji hedefleri doğrultusunda portföy şirketlerinin dönüşüm çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

TVF'nin 8 sektörde 36 şirketi bulunduğunu aktaran Ermut, portföylerindeki 8 şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarının yaklaşık 6 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Ermut, 10 portföy şirketinin aktif yenilenebilir enerji santraline sahip olduğunu belirterek yeni yatırımların da sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olmasına önem verdiklerini söyledi.

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Ermut, portföy şirketlerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması ve uluslararası finansmana erişiminin desteklenmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

THY SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITI ÜRETİMİNE YATIRIM YAPACAK

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker ise havacılık sektöründe karbon emisyonunun azaltılması için sürdürülebilir yakıt üretiminin önemine dikkati çekti.

Şeker, THY'nin 2023'te oluşturduğu 10 yıllık stratejide sürdürülebilirliği, iklim dengesini korumayı ve karbon emisyonunu azaltmayı temel unsurlardan biri olarak belirlediğini söyledi.

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Sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi için hazırlık yaptıklarını açıklayan Şeker, "Sürdürülebilir yakıt üretimi için çok ciddi bir yatırım yapma arifesindeyiz." dedi.

THY'nin Airbus, BNP Paribas, Qantas ve Air France'ın da yer aldığı bir konsorsiyuma yatırım yaptığını belirten Şeker, dünyanın farklı bölgelerinde geliştirilen yeni sektör ve teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdüklerini kaydetti.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 500 MİLYON EUROYA KADAR FİNANSMAN

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çakar, KfW IPEX-Bank ile 500 milyon avroya kadar finansman iş birliği yaptıklarını, cumartesi günü farklı bankalarla 1,1 milyar dolarlık sendikasyon sözleşmesi imzalayacaklarını bildirdi.

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Türkiye'deki kurumsal kredilerin yüzde 20'sini Ziraat Bankası'nın sağladığını belirten Çakar, bu kredilerde enerji sektörünün payının yüzde 13 olduğunu söyledi. Çakar, Kayseri'de 64 megavatlık güneş enerjisi santrali kurduklarını ve şube, kule ve ATM'lerin enerji ihtiyacını öz tüketim kapsamındaki GES yatırımlarıyla karşıladıklarını ifade etti.