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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye komşularına 8 ayda 18,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

        Türkiye komşularına 8 ayda 18,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

        Türkiye'nin komşu ülkelere yaptığı ihracat, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 18,2 milyar doları aştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye komşularına 8 ayda 18,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı.

        Aynı dönemde Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan olmak üzere 8 komşu ülkeye yapılan toplam ihracatın da arttığı görüldü. Bu dönemde Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı yüzde 2,6 artışla 17 milyar 762 milyon 593 bin dolardan 18 milyar 226 milyon 225 bin dolara yükseldi. Böylece bu ülkelere ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 463,6 milyon dolar arttı.

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        Ocak-ağustos döneminde komşu ülkeler arasında en fazla ihracat 5 milyar 758 milyon 899 bin dolarla Irak'a gerçekleştirildi. Irak'a ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azaldı.

        Bu ülkeyi 3 milyar 439 milyon 40 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 293 milyon 38 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 949 milyon 857 bin dolarla Gürcistan, 1 milyar 675 milyon 429 bin dolarla Suriye, 1 milyar 566 milyon 709 bin dolarla İran ve 1 milyar 541 milyon 916 bin dolarla Azerbaycan izledi.

        Ermenistan'a ihracat ise söz konusu dönemde 1 milyon 336 bin dolar olarak gerçekleşti.

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        Komşu ülkelerin 5'ine ihracat arttı

        Tutar bazında bakıldığında Irak, Bulgaristan, Yunanistan ve Gürcistan, Türkiye'nin komşuları arasındaki en büyük ihracat pazarları olarak öne çıktı. Bu 4 ülkeye gerçekleştirilen toplam ihracat, ocak-ağustos döneminde 13 milyar 440 milyon 834 bin dolara ulaştı.

        Bu dönemde 8 komşu ülkenin 5'ine yapılan ihracat artarken, 3'üne gerçekleştirilen ihracat düştü. İhracat, Ermenistan, Gürcistan, Suriye, Bulgaristan ve İran'a artarken, Irak, Yunanistan ve Azerbaycan'a geriledi.

        Söz konusu dönemde komşu ülkelere ihracatta sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri öne çıktı. Sektörün bu ülkelere ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarak 2 milyar 827,2 milyon dolardan 3 milyar 330,6 milyon dolara ulaştı.

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        Kimyevi maddeler ve mamullerini 1 milyar 903,1 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 1 milyar 467,3 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller takip etti.

        En fazla ihracat 6 milyar 656 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi

        Ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatında İstanbul, Gaziantep, Ankara, Kocaeli ve Mersin öne çıktı. Bu 5 ilin söz konusu ülkelere gerçekleştirdiği toplam ihracat 11 milyar 661 milyon doları aştı.

        Yılın 8 ayında komşu ülkelere en fazla ihracat 6 milyar 655 milyon 914 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbul'u 1 milyar 824 milyon 632 bin dolarla Gaziantep, 1 milyar 321 milyon 683 bin dolarla Ankara, 1 milyar 32 milyon 137 bin dolarla Kocaeli ve 826 milyon 754 bin dolarla Mersin takip etti.

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        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #türkiye
        #ihracat
        #TİM
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