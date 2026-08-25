Türkiye'nin tohum ihracatında dikkat çeken yükseliş

Koh, APSA tarafından Türkiye Tohumcular Birliği ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde 1-5 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek "Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi" (ASC 2026) hazırlıkları kapsamında kente geldi.

AA muhabirine kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koh, organizasyonun hazırlıklarında önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

Kongreye ilginin yüksek olduğunu belirten Koh, şu ana kadar yaklaşık 1000 delegenin kayıt yaptırdığını, yaklaşık 2 bin katılımcının Antalya'da bulunmasını beklediklerini ifade etti.

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Koh, ASC 2026'nın APSA'nın bugüne kadar düzenlediği en büyük kongrelerden biri olacağını dile getirerek, organizasyondan duyduğu heyecanı vurguladı.

ANTALYA'DA TOHUMCULUK TEKNOLOJİLERİ KONUŞULACAK

Kongrede tohumculuk sektöründeki inovasyon ve yeni gelişmelerin ele alınacağı üç teknik oturum düzenleneceğini aktaran Koh, özellikle yeni teknolojilerin sektör temsilcileriyle paylaşılacağını kaydetti.

Sergi alanında firmaların teknolojilerini tanıtacağını anlatan Koh, katılımcıların şirket temsilcileriyle doğrudan görüşme fırsatı bulacağını belirtti.

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Koh, tohum üretiminde kullanılan yeni teknolojilerin ele alınacağı oturumların da kongrenin önemli başlıkları arasında yer alacağını ifade ederek, "Sadece yapay zeka değil, tohum üretimi için diğer yeni teknolojiler de yer alacak." dedi.

TÜRKİYE TOHUMCULUKTA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA SAHİP

Türkiye'nin son yıllarda tohum üretiminde önemli bir ihracatçı konumuna geldiğine dikkati çeken Koh, ülkenin coğrafi konumunun sektöre önemli avantaj sağladığını söyledi.

Tohum üretiminin tüm tohum lojistiği sistemlerinin çok temel bir parçası olduğunu vurgulayan Koh, "Türkiye'nin Asya ile Avrupa'nın ortasında yer alması, iklimi ve tohum yetiştirme alanlarıyla birlikte bu işi yapmak için kesinlikle harika bir konum. Türkiye'nin tohumculuk sektörünü geliştirmesi çok heyecan verici. Özellikle Asya ve Avrupa'nın ortasında bulunması çok önemli." dedi.

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Koh, Türkiye'nin tohumculukta önemli başarıya sahip olduğunu dile getirdi.

117 ülkeye tohum ihracatı yapan Türkiye, tohumculuk konusunda dünyada 10. sırada yer alıyor.

Süs bitkileri, fide ve fidan da dahil olmak üzere 130'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında yüzde 108 seviyesinde iken bugün yüzde 141’lere kadar yükselmiş durumda.