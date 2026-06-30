Türkiye'nin yeni müzik yetenekleri keşfediliyor

TikTok Live ile platform yeni müzik yeteneklerinin keşfedilmesine katkı sağlayarak topluluklarını büyütmelerine, görünürlük kazanmalarına ve kariyerlerinde yeni fırsatlar yakalamalarına destek olduğunu açıkladı.

YAZ BOYUNCA MÜZİK

Music LIVE House, yükselen müzik yeteneklerini ve müzik topluluklarını aynı çatı altında buluşturuyor. Türkiye'deki müzik içerik üreticilerinin görünürlük kazanmasına ve topluluklarını büyütmesine katkı sağlamayı amaçlayan proje, yaz boyunca canlı performanslara, içerik üreticileriyle gerçekleştirilecek iş birliklerine ve etkileşimli TikTok LIVE yayınlarına ev sahipliği yapacak. Böylece müzisyenler yeni dinleyicilere ulaşırken, müzikseverler de yeni yetenekleri keşfetme fırsatı yakalayacak.

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Etkinlik kapsamında Bodrum sahilinde kurulacak özel TikTok LIVE alanı ise sanatçılar ve içerik üreticileri için canlı yayın merkezi olarak hizmet verecek. Türkiye müzik sahnesinin en sevilen isimlerinin performansları ve TikTok LIVE yayınlarıyla katılımcılar müzik deneyiminin etkin bir parçası olacak.

Programın merkezinde yer alan çevrim içi müzik yarışması ise yükselen yetenekli müzisyenlerin kendilerini milyonlarca TikTok kullanıcısına gösterme fırsatı sunacak. TikTok LIVE üzerinden geniş kitlelere ulaşacak Music LIVE House, yaz boyunca Türkiye'deki müzik topluluklarının buluşma noktalarından biri olmayı hedefliyor.

Yetenekleri ile öne çıkmak isteyen müzisyenlerin yolculuğu TikTok LIVE’da başlayacak. Hesapları doğrulanmış (verified) müzik içerik üreticileri Music Talent ve Music Lover olmak üzere iki farklı kategoride yarışacak.