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        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye’nin elektrik şebekesine 2035’e kadar 28 milyar dolarlık yatırım

        Türkiye’nin elektrik şebekesine 2035’e kadar 28 milyar dolarlık yatırım

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim hattı uzunluğunun son 20 yılda yüzde 80 artarak 77 bin kilometreye ulaştığını belirterek, 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngördüklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        Türkiye'nin elektrik ağı büyüyor

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005-2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, "Son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz yüzde 80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz." dedi.

        Bakan Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye'nin gelişen elektrik şebekesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Elektrik üretim tesisleri ile tüketim bölgeleri arasındaki enerji akışını sağlayan iletim şebekesinin elektrik sisteminin temel altyapısını oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, dağıtım şebekelerinin ise elektriğin milyonlarca tüketiciye güvenli ve kesintisiz şekilde ulaştırılmasında görev yaptığını belirtti.

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        Bayraktar, artan elektrik talebi, kentleşme, büyüyen üretim kapasitesi ve enerji dönüşümünün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik şebekesine büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, "Elektrik iletim şebekemiz 2005-2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdi. Son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğu 43 bin kilometreden yüzde 80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Aynı dönemde Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) mülkiyetindeki iletim trafo merkezi sayısının 512'den 824'e, iletim trafosu sayısının ise 1096'dan 2 bin 215'e çıktığını ifade eden Bayraktar, toplam trafo gücünün de yüzde 226 artışla 236 bin 913 megavolt-amper seviyesine yükseldiğini bildirdi.

        RÜZGAR VE GÜNEŞTE 120 GİGAVAT KURULU GÜÇ HEDEFİ

        Bayraktar, yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve klima kullanımının yanı sıra elektriğin enerji sistemindeki rolünün giderek arttığına işaret ederek, artan talebin karşılanması ve yeni üretim kapasitesinin sisteme dahil edilmesi için şebeke yatırımlarının önem kazandığını söyledi.

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        Güneş ve rüzgar enerjisinin önemine değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji kapasitesindeki hızlı büyüme, daha fazla üretim tesisini şebekeye entegre etmemizi zorunlu kılıyor. Yeni enerji mimarimizle birlikte daha dirençli, esnek ve modern bir şebekeyi oluşturma gayreti içindeyiz. Yenilenebilir Enerji 2035 Yol Haritamız kapsamında rüzgar ve güneşte 120 gigavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için üretim tarafında yaklaşık 80 milyar dolarlık, iletim altyapısında ise 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz."

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        Bayraktar, yeni enerji mimarisinde bağlantısallığın önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Bu kapsamda yaklaşık 9 bin 580 kilometre uzunluğunda ve 28 gigavat kapasiteli yüksek gerilim doğru akım (HVDC) enerji koridorları kuracağız. Buna ilave olarak 15 bin kilometrelik yeni alternatif akım iletim hattını da devreye alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        "COP31'DE EN ÖNEMLİ MESAJLARDAN BİRİ ELEKTRİKLEŞME OLACAK"

        Elektrikleşmenin enerji dönüşümünün temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

        "Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31'de dünyaya vereceğimiz en önemli mesajlardan biri elektrikleşme olacak. 2035 yılı için yüzde 35 elektrikleşme hedefini oldukça iddialı bir şekilde ortaya koyduk. Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını artırırken artan talebi karşılayacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteme güvenli şekilde entegre edecek güçlü şebekeleri de eş zamanlı olarak geliştirmemiz gerekiyor. COP31 ile birlikte elektrikleşmenin gerektirdiği şebeke dönüşümünü küresel gündeme taşıyarak, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini uluslararası işbirliğine sunacağız."

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