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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Uber Serve Robotics’teki tüm hisselerini sattı

        Uber Serve Robotics’teki tüm hisselerini sattı

        Uber, beş yıl önce kendi bünyesinden ayrılan otonom teslimat robotları girişimi Serve Robotics'teki tüm hisselerini elden çıkardı. Şirketin bu ani kararı, uzun süredir devam eden ortaklık ve stratejik işbirliğinin geleceğine dair soru işaretleri doğururken, Serve Robotics cephesinde şaşkınlık yarattı. İki şirketin farklı iş modelleri ve büyüme stratejileri, ayrılığın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        Uber'den sürpriz satış hamlesi

        Teknoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uber, otonom teslimat robotları geliştiren Serve Robotics’teki tüm hisselerini sattığını açıkladı. Bloomberg tarafından ortaya çıkarılan düzenleyici dosyalara göre bu satış, Uber’in 2025’ten itibaren kademeli olarak azalttığı yatırımların nihai noktası oldu. Ancak en dikkat çekici nokta, Serve Robotics’in bu satıştan resmi açıklama yapılana kadar haberdar olmaması. Bu durum, iki şirket arasındaki bağların ne kadar hızlı şekilde kopmaya başladığını gözler önüne seriyor.

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        Uber’in 2020’de 2,65 milyar dolara satın aldığı Postmates’in robotik bölümü, bir yıl sonra bağımsız bir şirket olarak Serve Robotics adıyla yoluna devam etti. Uber, yalnızca yatırımcı olarak değil, aynı zamanda stratejik ortak olarak da Serve’in yanında yer aldı. 2022’de başlayan işbirliği, 2023’te genişletilerek ABD’de Uber uygulaması üzerinden 2.000’e kadar robotun devreye alınmasını kapsıyordu. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, bu ortaklığın geleceğini belirsiz hale getirdi.

        ORTAKLIĞIN SONU 2027

        Serve Robotics CEO’su Ali Kashani, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Uber ile “iş modeli konusunda farklı görüşlere” sahip olduklarını belirtti. Özellikle filo koordinasyonu ve işletmelerle entegrasyon gibi kritik alanlarda yaşanan görüş ayrılıkları, iki tarafın yollarını ayırmasına zemin hazırladı. Kashani, aynı dönemde başka bir yemek teslimat ortağıyla yapılan işbirliğinde teslimatların tek çeyrekte %50 oranında arttığını vurgulayarak, Uber ile olan ortaklığın 2027’de sona ermesinin muhtemel olduğunu söyledi.

        ROBOTLARIN KULLANIMINDA DÜŞÜŞ

        Uber’in hisselerini satma kararının arkasında, robotların beklenen ölçüde kullanılmaması da bulunuyor. Serve Robotics’in ikinci çeyrek sonuçlarına göre Uber üzerinden yapılan teslimatlar, 17 çeyrek boyunca artış gösterdikten sonra ilk kez düşüşe geçti. Bu düşüş, Uber’in stratejik olarak geri çekilmesinde etkili oldu.

        Uber, son yıllarda 30’dan fazla otonom araç teknolojisi şirketiyle işbirliği yaptı veya yatırım gerçekleştirdi. Serve Robotics ile yolların ayrılması, Uber’in bu alandaki yatırımlarını yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Şirketin gelecekte hangi otonom girişimlere odaklanacağı, teknoloji dünyasında merakla takip edilecek.

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