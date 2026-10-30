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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ümit Boyner, Cumhuriyet'in 103. yılında eşitlik mesajı verdi

        Ümit Boyner, Cumhuriyet'in 103. yılında eşitlik mesajı verdi

        Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Roma'da düzenlenen UN SDG Action Awards 2026'da Resilience Award jürisinde yer aldı. Cumhuriyet'in 103. yılında uluslararası sahneden eşitlik mesajı veren Boyner, kadınların eşitliğinin demokrasi ve sürdürülebilir kalkınmanın temel koşullarından biri olduğunu vurguladı. Boyner Vakfı ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülen She LAB programını da paylaşan Boyner, genç kadınların liderliğinin önemine dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 10:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ümit Boyner'den eşitlik vurgusu

        Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dönüşüm yaratan çalışmaları bir araya getiren UN SDG Action Awards 2026, 29 Ekim’de Roma’da düzenlendi.

        190 ülke ve bölgeden 7 bini aşkın başvuru arasından seçilen dokuz finalistin öne çıktığı organizasyonda Ümit Boyner, Resilience Award kategorisinin jüri üyesi olarak yer aldı.

        Boyner, “Ödüllerin ölçeği gerçekten etkileyici. Ama benim daha çok ilgimi çeken, küresel sorunlara çözüm üreten bireylerin giderek daha görünür hale gelmesi. Değişim artık yalnızca kurumlardan beklenmiyor.” dedi.

        ATATÜRK'ÜN AÇTIĞI YOLU İLERİ TAŞIMAK

        Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümünde Roma’da söz alan Boyner, Atatürk’ün öncülük ettiği dönüşümün kadınların hayatında açtığı imkânlara dikkat çekti.

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        Boyner, “Ben bu dönüşümün açtığı imkânlar sayesinde okuyabildim, çalışabildim, söz alabildim ve karar masalarında yer alabildim. Bugün burada olmamı da Cumhuriyet’in kadınlara açtığı yolun bir parçası olarak görüyorum.” dedi.

        "EŞİTLİK BİR KEZ KAZANILIP GERİDE BIRAKILAMAZ"

        Eşitliğin sürekli korunması ve ileri taşınması gereken bir kazanım olduğunu vurgulayan Boyner, kadınların eğitimde, çalışma hayatında ve karar mekanizmalarında eşit fırsatlara sahip olduğu, şiddetten uzak yaşayabildiği bir toplumun kendiliğinden oluşmayacağını; bunun için güçlü demokratik kurumlara, toplumsal iradeye ve kararlı bir ortak çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

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        Atatürk’ün mirasını yaşatmanın, onun çağdaş, özgür ve eşit toplum idealini bugünün koşullarında ileri taşımak anlamına geldiğini ifade eden Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadınların değil, demokrasinin, toplumsal adaletin ve sürdürülebilir kalkınmanın da meselesi olduğunun altını çizdi.

        291 GENÇ KADIN PROGRAMDAN MEZUN OLDU

        Boyner Vakfı ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülen She LAB – Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı, genç kadınların sürdürülebilirlik alanındaki bilgi, beceri ve liderlik kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyor.

        Genç kadınların toplumsal ve çevresel dönüşümde aktif rol almasını destekleyen program, ilk yılında 35 şehirden 6 bini aşkın başvuru aldı. Bugüne kadar Türkiye’nin farklı illerinden 291 genç kadın programdan mezun oldu.

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        Cumhuriyet’in 103. yılında Roma’da bir Türk kadını olarak söz almaktan gurur duyduğunu belirten Boyner, “Bize emanet edilen mirası, daha eşit ve daha özgür bir gelecek kurarak ileri taşıyabileceğimize inanıyorum.” dedi. Boyner, konuşmasının ardından Resilience Award kategorisinin kazananını açıklayarak ödülü takdim etti.

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        #boyner
        #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
        #Atatürk
        #eşitlik
        #ÜMİT BOYNER
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